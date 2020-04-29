2020-04-29T17:06:45+03:00
Общество

Продлен прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов в Нижегородской области

Конкурс стартовал 20 марта 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Продлен прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов в Нижегородской областиПродлен прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов в Нижегородской области
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20 марта 2020 года в Нижегородской области был объявлен старт XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородской области.

Цель конкурса – поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

В этом году помимо традиционных номинаций «Духовность и культура», «Экология», «Спорт» учреждена номинация «Великий подвиг», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Срок приема заявок на участие в Конкурсе от некоммерческих организаций и муниципальных образований продлен с 15 мая до 15 июня 2020 года включительно.

Заявки принимаются почтовыми отправлениями по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9.

Оргкоординатор Конкурса в Нижегородском регионе – Центр общественных связей ООО«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (электронная почта pr-nnos@lukoil.com., телефон: (83145) 5-50-58)

С Положением, условиями и иной информацией о проведении Конкурса можно ознакомиться на официальной странице ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сайта (Раздел «Ответственность»).

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