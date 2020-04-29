2020-04-29T16:25:24+03:00
Общество

Человеческие кости нашел нижегородец в фундаменте сельского дома

Мужчина тут же обратился в полицию
Елена КАРАЛ
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Человеческие кости нашел нижегородец в фундаменте сельского дома. ФОТО: Архив "КП"Человеческие кости нашел нижегородец в фундаменте сельского дома. ФОТО: Архив "КП"
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Человеческие останки обнаружил нижегородец при замене фундамента сельского дома в Нижегородской области. К расследованию полицейские приступили после сообщения, которое поступило в дежурную часть 13 апреля в 14:34.

По данным источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, на череп с нижней челюстью и шейными позвонками наткнулся Николай Новиков (имя изменено - прим. авт.) 1989 года рождения. Хотя мужчина проживает в Нижнем Новгороде, фундамент он менял в доме, расположенном на улице Советской, 69 в деревне Дуденево. О своей находке он оповестил полицию.

Чтобы найти свидетелей и очевидцев произошедшего, полицейские провели обход сельских дворов. Опросив местных жителей, они выяснили, что в месте обнаружения черепа до 1940 года находилось кладбище.

Останки направлены в областной морг на судмедэкспертизу.

Напомним, в марте скелет человека был найден на заброшенной фабрике в Городце. Молодой человек прогуливался со своей собакой и заглянул в отверстие, которое образовалось в бетонных плитах. Там он увидел череп, а затем и скелет. Выяснилось, что в месте, где были найдены останки, когда-то была выгребная яма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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