Светлана Непокорова: «Будем и дальше применять навыки дистанционного обучения в образовательной программе»

В период самоизоляции ваш технопарк, тем не менее, продолжает работать — появилась новость о том, что вы освоили производство элементов креплений для защитных медицинских щитков. Как вам пришла в голову такая мысль?

Есть такое движение — «Мейкеры против СOVID». Наши педагоги присоединились к этому движению — узнали, какая помощь необходима нашим медикам, и в свободное от дистанционных уроков время использовали 3D-принтеры для печати этих деталей. На прошлой неделе мы передали более 70 наборов креплений, которые были переданы в больницы Нижнего Новгорода и области.

То есть эти изделия уже используются?

Да, нам уже поступила благодарность от врачей больницы №33. Попросили делать еще, и, конечно, мы продолжим эту работу.

Как вы справляетесь с дистанционным обучением? Удалось ли перевести образовательные программы «Кванториума» в онлайн?

Конечно же, мы, как и все, ждем снятия ограничений, когда ребята к нам вернутся. К сожалению, не все программы можно реализовать удаленно, так как используется высокотехнологичное оборудование, и работа ведется в проектах. Но многое удалось адаптировать под нужды дистанционного обучения — для этого мы изменили расписание занятий, сделав его максимально удобным для детей, а также, помимо заданий, которые необходимо выполнять, организовали онлайн-консультации с наставниками.

Очень важно, мне кажется, сохранять обратную связь ребенка с педагогом.

Совершенно верно. Поэтому работы у нас стало даже больше, чем было в стенах «Кванториума» — во время адаптации к новым условиям мы фактически работали в режиме 24/7, но контакт ни с детьми, ни с родителями мы не теряем.

С какими проблемами вы столкнулись в период, связанный с организацией удаленной работы?

Основной проблемой, пожалуй, стало то, что у нас нет собственной образовательной платформы — мы используем уже существующие, нагрузка на которые сейчас и так очень сильно возросла. Переход был сложным, но наши педагоги сумели совместить предлагаемые там курсы с собственными образовательными программами.

Возможно ли, что в дальнейшем вы сохраните приобретенные сейчас навыки работы онлайн и будете использовать платформы для работы с детьми и дальше? Многие педагоги, занимающиеся дополнительным образованием, считают их удобными и полезными.

Нам действительно жалко будет потерять тот опыт дистанционной работы, который мы накапливаем сейчас. В том числе мы задумались о запуске собственных онлайн-программ — они могут стать отличным дополнением к работе мобильных «Кванториумов», которые сейчас курсируют по области. Мы также разработали ряд интересных программ, которые объясняют, как генерировать идеи, что такое дизайн-проект и т. д. Все наши наработки, конечно же, пойдут в дело, но уже в следующем учебном году.

Ваши ученики, насколько мне известно, продолжали участвовать в различных конкурсах и олимпиадах в последние два месяца? И даже одерживали победы.

Это действительно так. Надо сказать, что ребята быстро адаптируются к новым обстоятельствам, не теряют желания что-то делать и в чем-то участвовать. Буквально на днях нам сообщили о победе наших воспитанников из «Биоквантума» и «Наноквантума» во всероссийском конкурсе — им досталось право пройти обучение в детских центрах «Орленок», «Смена», «Океан». Один из наших подопечных занял первое место в онлайн-конкурсе по нанотехнологиям, кроме того, в самом начале нашей дистанционной работы, проходил региональный трек всероссийского научно-технологического конкурса «Большие вызовы» — там наши ребята также стали лидерами, и сейчас они вышли в федеральный этап, по итогам которого могут попасть в образовательный центр «Сириус».

Но самой долгожданной для нас победой стала Олимпиада НТИ — это было сложно, поскольку она командная, а ребята находились не вместе, и каждый участвовал из своей квартиры. Мы заняли второе и третье места, но при этом также была череда личных побед, и наши воспитанники получили дипломы по итогам личных этапов. Благодарность за это я должна выразить и детям, и нашим наставникам, и родителям, которые оказывали нам значительную поддержку.

Но в лагеря ведь дети поедут на самом деле?

Мы надеемся, что к лету все ограничения будут сняты, дети смогут выбраться из своих квартир, и все пройдет, как запланировано. Организаторы нас заверили, что наши победы в любом случае просто так не пропадут, и ребята смогут воспользоваться путевками.

Мы начали говорить о том, что Нижегородская область большая, и что даже с учетом мобильных «Кванториумов» потребность в дополнительном образовании в регионе не закрыта. Я так понимаю, что с педагогами из удаленных населенных пунктов вы работаете давно — в чем состоит эта работа, и как она продвигается сейчас?

Действительно, мы давно сотрудничаем с Нижегородским институтом развития образования, у которого есть право вести курсы для педагогов. Но мы также участвуем в этом процессе — весь март, например, у нас был посвящен занятиям по «точкам роста». Участвовал не только нижегородский «Кванториум», но и наши коллеги из ГАЗа, сотрудники мобильных «Кванториумов» — на образовательных сессиях мы знакомимся с новыми трендами в сфере обучения, с новыми методиками. Всем этим мы хотели поделиться с учителями, чтобы каждый из них на своем месте мог успешно делать свою работу.

Но как это все воспринимается учителями из сельских школ, где не так много возможностей? Те передовые методики, о которых вы говорите, реализуемы в отдаленных от областного центра школах?

Вопрос с оборудованием в классах сейчас уже хорошо решается везде. В техническом плане у нас нет каких-то преимуществ перед коллегами их сельских школ, но они порой боятся использовать новые технологии в образовании. Мы даем и понимание того, что путь прогресса является правильным, и что мы, со своей стороны, всегда готовы помочь.

Важной частью «Кванториума», его стратегическими партнерами являются вузы и промышленные предприятия. Зачем и вузам, и промышленникам участвовать в подобных проектах, и растет ли число ваших партнеров?

Да, круг наших партнеров растет. Сейчас это «Группа ГАЗ», Завод 70-летия Победы, «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и три ведущих вуза — университет Лобачевского, в стенах которого мы находимся, НГТУ им. Алексеева и Мининский университет. Мы без них не можем, поскольку по всем вопросам, связанным с программами обучения, нам требуется их экспертиза. А они, вероятно, понимают, что наши талантливые воспитанники в перспективе станут их студентами и сотрудниками. И они, эти перспективные кадры, будут мотивированы учиться и работать именно у них, а не где-то еще.

То есть выстраивается связка «Кванториум» — университет — производство. Вы довольны тем, как прошел учебный год?

Он был ярким и наполненным интересными событиями. Несмотря на то, что происходит сейчас, мы открыли для себя новые горизонты. Осенью выиграли грант, в рамках которого состоялась специальная смена «Тариф «Цифровая осень» на детской оздоровительной базе «Ласточка». Мы также проводили финал олимпиады НТИ Junior, региональный «Робофест», подтвердили статус ресурсного центра по проектной робототехнике движения FIRST. Очень много ярких событий, мы готовы дальше двигаться вперед и предлагать новое детям и родителям.

Вы уже наметили какие-то новые планы на предстоящий учебный год?

Я думаю, что навыки, полученные нами в рамках дистанционного обучения, мы однозначно будем применять в образовательной программе — возможно, частично занятия даже будут проводиться с применением онлайн-технологий. Мы понимаем, что многим школьникам, в особенности старшеклассникам, тяжеловато постоянно приходить к нам. Все планы я, конечно, раскрывать не буду, но они есть, и когда придет время, мы обязательно ими поделимся.