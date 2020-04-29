2020-04-29T11:23:42+03:00
Общество

Ремесло на карантине: нижегородских мастеров поддержали гранты мецената

Мастера продолжают работать в период пандемии и изоляции. Их поддержали адресные гранты, полученные на региональном фестивале ремесел «Голос традиций»
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Фото из архива мастераФото из архива мастера
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Средства пошли на закупку материалов и оборудования, которое сейчас помогает держаться на плаву. В апреле фестиваль с грантовой программой был отмечен экспертами event-индустрии и премией «Event-Прорыв».

Ирина Городничева из Павлово – мастер по лозоплетению. Это ремесло зародилось раньше, чем дерево- и металлообработка. Из бересты, ивовых прутьев, камыша и не только плели все – от стен домов, корзин и колыбелей до рыболовных снастей. Ирина хранит и передает традиции, рисунки и ритмы плетения. На средства гранта она оснастила мастерскую новым оборудованием. Купила станок для изготовления ленты из ивового прута, лобзиковый станок и шлифовальную машину для обработки заготовок.

Фото из архива мастера

Фото из архива мастера

«Это ускорило многие рабочие моменты. Производство ленты из ивового прута стало намного легче и занимает гораздо меньше времени, что позволяет выполнять большие заказы», - рассказала она.

Фестивалю «Голос традиций» – шесть лет. Он проводится в селе Хирино и посвящен сохранению традиционных промыслов и ремесел. Раз в год гончары, ткачи, кружевницы, мастера росписи, выделки из кожи, лозоплетения со всего региона съезжаются на праздник с ярмаркой, где презентуют свои работы. Гранты на разные суммы вручаются самым активным мастерам, которые развивают народное искусство в своих городах и селах, и передают технологии и техники подрастающему поколению.

Инициатор и организатор фестиваля – благотворитель Игорь Ашурбейли. С Хирино связана история его семьи по материнской линии. Учёный и предприниматель, он уже возродил в селе старинный и величественный православный храм, построил общественный центр, музей, медпункт, библиотеку, почтовое отделение, а сейчас восстанавливает сельхозпроизводство. Здесь работают его компании «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» и СОЦИУМ-АГРО" – крупные работодатели и налогоплательщики района.

Игорь Ашурбейли. Фото: Личный сайт И.Р. Ашурбейли

Игорь Ашурбейли. Фото: Личный сайт И.Р. Ашурбейли

Жанна Захарова из Арзамасского района – мастер-керамист и постоянный участник «Голоса традиций». Лепит знаменитого арзамасского гуся. Создает из глины целые гусиные города и не только. Фигурки обжигает дома, в специальной печи, купить которую помог фестивальный грант. Раньше изделия приходилось возить на обжиг за 60 км.

Жанна Захарова. Фото из архива мастера

Жанна Захарова. Фото из архива мастера

«Победа на фестивале «Голос традиций» и поддержка в виде гранта стали для меня толчком к созданию новых, добрых, интересных изделий из глины, которые будут разлетаться по стране и радовать людей. Лепить надо всегда, даже когда на душе тревожно из-за ситуации в стране и мире», - рассказала она.

«Хирино – это уникальный проект, где действительно поддерживают и мастеров, и творческие коллективы, и фермеров, дают возможность расти, - рассказала участник фестиваля, мастер-керамист из Нижнего Новгорода Елена Лучевникова. – На полученный грант я обновила устаревшее оборудование – у меня была небольшая печь, – и купила материалы, которые открыли новые творческие возможности».

Фото из архива мастера

Фото из архива мастера

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