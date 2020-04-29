Ремесло на карантине: нижегородских мастеров поддержали гранты мецената

Средства пошли на закупку материалов и оборудования, которое сейчас помогает держаться на плаву. В апреле фестиваль с грантовой программой был отмечен экспертами event-индустрии и премией «Event-Прорыв».

Ирина Городничева из Павлово – мастер по лозоплетению. Это ремесло зародилось раньше, чем дерево- и металлообработка. Из бересты, ивовых прутьев, камыша и не только плели все – от стен домов, корзин и колыбелей до рыболовных снастей. Ирина хранит и передает традиции, рисунки и ритмы плетения. На средства гранта она оснастила мастерскую новым оборудованием. Купила станок для изготовления ленты из ивового прута, лобзиковый станок и шлифовальную машину для обработки заготовок.

Фото из архива мастера

«Это ускорило многие рабочие моменты. Производство ленты из ивового прута стало намного легче и занимает гораздо меньше времени, что позволяет выполнять большие заказы», - рассказала она.

Фестивалю «Голос традиций» – шесть лет. Он проводится в селе Хирино и посвящен сохранению традиционных промыслов и ремесел. Раз в год гончары, ткачи, кружевницы, мастера росписи, выделки из кожи, лозоплетения со всего региона съезжаются на праздник с ярмаркой, где презентуют свои работы. Гранты на разные суммы вручаются самым активным мастерам, которые развивают народное искусство в своих городах и селах, и передают технологии и техники подрастающему поколению.

Инициатор и организатор фестиваля – благотворитель Игорь Ашурбейли. С Хирино связана история его семьи по материнской линии. Учёный и предприниматель, он уже возродил в селе старинный и величественный православный храм, построил общественный центр, музей, медпункт, библиотеку, почтовое отделение, а сейчас восстанавливает сельхозпроизводство. Здесь работают его компании «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» и СОЦИУМ-АГРО" – крупные работодатели и налогоплательщики района.

Игорь Ашурбейли. Фото: Личный сайт И.Р. Ашурбейли

Жанна Захарова из Арзамасского района – мастер-керамист и постоянный участник «Голоса традиций». Лепит знаменитого арзамасского гуся. Создает из глины целые гусиные города и не только. Фигурки обжигает дома, в специальной печи, купить которую помог фестивальный грант. Раньше изделия приходилось возить на обжиг за 60 км.

Жанна Захарова. Фото из архива мастера

«Победа на фестивале «Голос традиций» и поддержка в виде гранта стали для меня толчком к созданию новых, добрых, интересных изделий из глины, которые будут разлетаться по стране и радовать людей. Лепить надо всегда, даже когда на душе тревожно из-за ситуации в стране и мире», - рассказала она.

«Хирино – это уникальный проект, где действительно поддерживают и мастеров, и творческие коллективы, и фермеров, дают возможность расти, - рассказала участник фестиваля, мастер-керамист из Нижнего Новгорода Елена Лучевникова. – На полученный грант я обновила устаревшее оборудование – у меня была небольшая печь, – и купила материалы, которые открыли новые творческие возможности».