2020-04-29T10:53:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года: Выявлен 131 новый случай

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 1794 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Власти просят нижегородцев побыть дома в майские праздники.Власти просят нижегородцев побыть дома в майские праздники.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года выросло до 1794 человек. В среду днем на портале стопкоронавирус.рф появились данные о 131 новом заболевшем.

По числу новых случаев заболевания коронавирусом Нижегородская область оказалась на четвертом месте в России. В лидерах Москва (2220 новых случаев), Московская область (686 новых случаев) и Санкт-Петербург (290 новых случаев).

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснил, что серьезный рост числа заболевших в отдельные дни связан с нарушением режима повышенной готовности. Сейчас все зависит от ответственности жителей.

- Только самодисциплина способна кардинально изменить ситуацию и вывести нас на плато, - добавил чиновник.

Областные власти также призывают нижегородцев отказаться от посещения гостей и шумных застолий в майские праздники.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пробы на коронавирус верифицированы у 1663 человек. Из них 158 уже выздоровели. Всего протестированы 66025 нижегородцев. Под наблюдением врачей - 3002 человека, 72 из них самоизолированы в обсерваторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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