Цифровые пропуска для поездки на дачу в Нижнем Новгороде: как предъявлять право собственности, на кого оно должно быть оформлено и достаточно ли копии

В Нижегородской области в майские праздники вступают в силу новые правила поездок на дачи в условиях эпидемии коронавируса. Напомним, согласно изменениям, внесенным в губернаторский указ о режиме повышенной готовности, ездить на дачу на личном автотранспорте или такси теперь разрешается только при условии подтверждения прав на соответствующее имущество. А значит, с собой в поездку надо брать документ о праве собственности, который при необходимости надо будет предъявить контролирующему лицу.

Должны ли персональные данные (ФИО) собственника дачи совпадать с персональными данными одного из пассажиров или водителя автомобиля?

Достаточно иметь оформленную заявку и документ (копию) на собственность, туда, куда вы направляетесь. Совпадение персональных данных – не обязательно.

Подходит ли документ о праве собственности на землю или обязательно должно быть право на дом?

Подходит любой удостоверяющий документ.

Можно ли предъявлять копии документов или обязательно нужно возить с собой оригиналы?

Можно копии.

Напомним, что в течение недели на дачу можно ездить не больше двух раз. Кстати, изменения в указ коснулись и поездок в магазины или аптеки – теперь ездить туда на личном авто или такси можно не более раза в сутки. Аналогичными сроками ограничиваются поездки к родственникам, находящимся на самоизоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.