2020-04-29T13:40:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года составило 184 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года составило 184 человека.Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года составило 184 человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Настало время хороших новостей – число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года составило 184 человека. Все они уже выписаны из больниц с отрицательными результатами анализов на коронавирус. Радостной новостью поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сейчас у наших медиков есть все необходимое, чтобы лечить пациентов с коронавирусом, - оценил ситуацию глава региона. – Мы перевыполнили норматив по разворачиванию коек – на сегодняшний день для больных коронавирусом у нас готовы 2700 мест. При этом в регионе достаточно коек, оснащенных кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких. Есть и хороший запас медикаментов.

Тем не менее, по словам губернатора, главной защитой от распространения коронавируса остается самоизоляция. Напомним, такой режим был введен в Нижегородской области еще 30 марта.

- Если в ближайшие две недели нижегородцы и гости города проявят высокий уровень самодисциплины, то вскоре можно будет говорить о снятии ограничений, - поделился планами губернатор Нижегородской области. – Тогда врачи смогут вернуться к привычному формату работы и стану принимать хронических больных. Сейчас лучший способ поддержать врачей – это остаться дома.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области был зафиксирован 131 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших этой опасной инфекцией составило 1794 человека. Одновременно с этим продолжают расти объемы тестирования на Covid-19 – на сегодняшний день протестировано уже свыше 69 тысяч нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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