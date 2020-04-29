2020-04-29T10:53:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года выросло до 12 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года выросло до 12 человекЧисло умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года выросло до 12 человекФото: Александр ГЛУЗ
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Еще одна печальная новость для нижегородцев – число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года выросло до 12 человек. Об этом заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал на своей странице в Instagram.

- Три летальных исхода. Семейная пара (Глеб Сергеевич писал об этом вчера вечером) и наш доктор Аристов Алексей Иванович, - перечислил Давид Мелик Гусейнов. – Выражаю свои соболезнования всем родным и близким. Информацию о погибших от коронавируса направляем на федеральный портал. Такие правила.

Напомним, по последним данным на территории Нижегородской области зафиксировано 1663 случая заболевания коронавирусом. Одновременно с этим выросло число тестов на верификации.

- Несмотря на такие внушительные цифры, Нижегородская область опустилась с 20 на 23 место в рейтинге регионов по заболеваемости на 100 тысяч человек, - отметил Давид Мелик Гусейнов. – Хочется верить, что мы сейчас находимся на пике заболеваемости.

Ранее мы писали о том, что с 27 апреля был ужесточен въезд на территорию Нижегородской области. Теперь в наш регион можно попасть только по прописке или по экстренному рабочему пропуску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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