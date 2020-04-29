2020-04-29T01:41:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 апреля 2020 года: Смерть семейной пары и паломники, виноватые в заражении монахинь

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Коронавирус убил целую семью в Нижегородской области.Коронавирус убил целую семью в Нижегородской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших COVID-19 в регионе продолжает расти. Так, за минувшие сутки выявлено 89 новых случаев заражения. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года.

Нижегородская область перевыполнила норматив по подготовке коек для больных коронавирусом. Вместо запланированных 2229 коек в регионе развернуто уже свыше 2,6 тысячи.

Из-за перебоев с поставками медицинских масок в нижегородские аптеки на транспортных предприятиях Нижнего Новгорода начали самостоятельно шить многоразовые маски из хлопчатобумажной ткани и марли. На сегодня для водителей «Нижегородэлектротранса» и «Нижегородпассажиравтотранса» сшито уже больше двух тысяч масок.

Работники детского дома-интерната в Арзамасе забирают подопечных к себе домой. Причем некоторые сотрудники берут сразу по двое тяжелобольных ребят. По словам главы региона Глеба Никитина, это вынужденная мера, поскольку в интернатах много воспитанников и риски высоки.

От коронавируса скончался заместитель главврача больницы № 33 Ленинского района Нижнего Новгорода Алексей Аристов. За его жизнь боролись специалисты не только местных, но и столичных клиник.

Также из жизни ушли водитель скорой помощи и его жена - у обоих был диагностирован коронавирус. В тяжелом состоянии находится еще одна семья: мать (медсестра), отец и ребенок-инвалид.

Вину за вспышку эпидемии коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре, где заразились 76 человек, возложили на приезжих паломников.

Тем временем участник массового хоровода с Стригинском бору рассказал «Комсомолке», что их компания пренебрегает рекомендациями властей по поводу ношения масок и использования антисептиков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Карта распространения коронавируса по районам Нижнего Новгорода (данные за 28 апреля 2020 года):

Ленинский район - 179;

Нижегородский район - 168;

Канавинский район - 155;

Советский район - 118;

Автозаводский район - 105;

Приокский район - 87;

Сормовский район - 91;

Московский район - 56.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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