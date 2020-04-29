COVID-19: Есть контакт? Что делать?

Вовлеченные в проблему возникновения и распространения коронавирусной инфекции страны по-разному и в разное время на неё отреагировали: одни сразу же начали вводить ограничительные мероприятия, другие не сочли это крайне важным. В результате этих несогласованных действий заболеваемость резко увеличилась и продолжает расти.

В целях недопущения распространения COVID-19 в нашей стране было принято решение закрыть все границы с другими государствами, а возвратившихся из-за рубежа граждан – поместить на карантин сроком в 14 дней, ограничив таким образом все контакты с другими людьми.

Чтобы граждане не контактировали друг с другом и дальше, следующим шагом стал режим самоизоляции – профилактические мероприятия, которые позволяют избегать распространения инфекции в период эпидемии заболевания путем ограничения контактов между людьми.

Правительство призывает всех граждан оставаться дома. На карантин ушли детские сады и учебные заведения. Отменены все культурно-массовые мероприятия. Предприятия общественного питания, торговые центры, спортзалы также приостановили свою деятельность.

К сожалению, не все продолжают соблюдать режим самоизоляции. Рискуя не только своим, но и чужим здоровьем, они выходят на прогулки, выезжают на природу, весело и беззаботно проводят время с друзьями. И в какой-то момент становятся источниками смертельно опасной инфекции.

Стать контактным может каждый. Если вы заметили у себя тревожные симптомы, обязательно оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.

Вызовите врача. Изолируйтесь в отдельной комнате в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 2 метров от родных.

Ограничьте до минимума контакт с близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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