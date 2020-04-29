2020-04-29T01:41:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года составило 1663 человека

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 89 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 может только соблюдение режима самоизоляции.Стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 может только соблюдение режима самоизоляции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 29 апреля 2020 года составило 1663 человека. Стало известно о 89 новых случаях заболевания.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пояснил, что серьезный рост числа заболевших в отдельные дни связан с нарушением режима повышенной готовности. Сейчас все зависит от ответственности жителей.

- Только самодисциплина способна кардинально изменить ситуацию и вывести нас на плато, - сказал глава региона.

Накануне затяжных майских праздников власти призывают: откажитесь от поездок и шумных застолий с множеством гостей.

Напомним, с 27 апреля 2020 года въехать на территорию Нижегородской области можно только по прописке и по экстренным рабочим пропускам.

Сообщалось также, что за последние дни коронавирусная инфекция унесла жизни сразу нескольких человек. Так, в реанимации скончался заместитель главного врача больницы № 33 Нижнего Новгорода Алексей Аристов. Кроме того, от вируса умерли водитель скорой помощи и его жена, еще одна семья с ребенком-инвалидов находится в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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