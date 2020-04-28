2020-04-28T14:31:33+03:00
Общество

Росбанк и нижегородский благотворительный фонд «Крылья жизни» помогли закупить средства защиты для скорой помощи и больницы №40

Для станции скорой медпомощи закуплены водонагреватели, защитные лицевые щиты и одноразовые медицинские маски, а для больницы банк передал защитные костюмы
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: РосбанкФото: Росбанк
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Росбанк в партнерстве с благотворительным фондом «Крылья жизни» профинансировал закупку средств защиты и оборудования для нескольких медицинских учреждений Нижнего Новгорода. Для станции скорой медицинской помощи закуплены водонагреватели, защитные лицевые щиты и одноразовые медицинские маски, а для городской клинической больницы №40 банк передал защитные костюмы и другие средства защиты.

Международная финансовая группа Societe Generale, в состав которой входит Росбанк, уделяет особое внимание адресной поддержке медицинских учреждений. Нижегородская область является для группы Росбанк одной из ключевых в России: присутствие в регионе не ограничивается сетью клиентских офисов - в Нижнем Новгороде также расположен центр инноваций РОСТ и Западный хаб Росбанка, осуществляющий операционную поддержку деятельности банка по различным техническим направлениям.

Фото: Росбанк

Фото: Росбанк

- Помощь медикам в текущих беспрецедентных условиях – один из ключевых фокусов нашего внимания сегодня, наравне с поддержкой наших клиентов и партнеров. Врачи скорой помощи и весь медицинский персонал, задействованный в борьбе с распространением коронавируса, испытывают колоссальные нагрузки и ежедневно рискуют своим собственным здоровьем ради помощи нижегородцам. Любая помощь медицинским учреждениям сегодня имеет очень большое значение, - отметила директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова.

- Мы понимаем необходимость быстрого реагирования в условиях пандемии и стараемся помогать тем, кто в этом больше всего нуждается. Мы очень рады сотрудничеству с Росбанком и надеемся, что оно продолжится, - заявил директор фонда «Крылья жизни» Василий Коптев.

Благотворительный фонд «Крылья Жизни» более 5 лет работает с воспитанниками детских домов и детьми из многодетных и малообеспеченных семей в Поволжье и за его пределами в рамках проекта «Наставник», помогая ребятам реализоваться во взрослой жизни, развивая собственные таланты и потенциал. Сегодня фонд также поддерживает инициативы, направленные на помощь медицинским учреждениям, принимающим пациентов с COVID-2019.

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