Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 апреля 2020 года: Массовые гулянья в разгар пандемии и специальные боксы для «сердечников»

Заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области с каждым днем все больше. Только за минувшие сутки выявлено 207 новых случаев заражения. По традиции «Комсомолка» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 апреля 2020 года.

Пожалуй, самой возмутительной новостью прошедшего дня стал массовый хоровод, который нижегородцы устроили во время пандемии коронавируса. Таким образом местные жители отметили Красную горку. Их сходка в Стригинском бору была снята очевидцами на камеру мобильного телефона, а видео опубликовано в соцсетях. Нарушителями режима самоизоляции уже заинтересовались правоохранительные органы.

Вдобавок ко всему власти озвучили число заболевших COVID-19 в Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Их оказалось не 48, как поговаривали до этого, а 76! По словам главы региона Глеба Никитина, сейчас специалисты делают все, чтобы зараза не начала распространяться по всему селу Дивеево, где, кстати, пока лишь один случай заболевания среди жителей.

Сообщалось также, что в сосудистом центре при больнице № 13 Нижнего Новгорода готовы специальные боксы для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Туда направляются экстренные пациенты с сердечнососудистыми патологиями. А чтобы врачам было безопаснее находится рядом с инфицированными пациентами, власти закупили партию защитных масок и костюмов, как у врачей московской Коммунарки.

Днем ранее губернатор Нижегородской области посетил «красную зону» Шатковской центральной районной больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. И впечатления у него остались не самые лучшие.

- С одной стороны, видно, что соблюдается порядок и обеспечивается безопасность работы. Но поначалу возникает ощущение тревоги. Безусловно, я сопереживаю людям, которые там находятся. Никому бы ни пожелал оказаться в такой ситуации, даже несмотря на то, что большинство пациентов переносит болезнь в легкой форме, выписывается, выздоравливает, - поделился Глеб Никитин.

Кроме того, руководство области наведалось в Понетаевский психоневрологический интернат, где коронавирусом заболели четыре человека. По итогам поездки выводы были сделаны следующие: «Мы обязаны создать достаточный уровень комфорта для людей, проживающих в социальных учреждениях, и непременно продолжим реформу, как только завершится распространение коронавируса».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество зараженных COVID-19 в районах Нижнего Новгорода (по данным на 27 апреля 2020 года):

Ленинский район - 171;

Нижегородский район - 167;

Канавинский район - 150;

Советский район - 115;

Автозаводский район - 103;

Сормовский район - 89;

Приокский район - 82;

Московский район - 53.

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