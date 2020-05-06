2020-05-06T15:48:40+03:00
Общество

Комьюнити-центр и лодочная станция: как преобразится Кабацкое озеро в Богородске

Благоустройство территории планируют завершить в этом году
Елена КАРАЛ
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Комьюнити-центр и лодочная станция: как преобразится Кабацкое озеро в БогородскеКомьюнити-центр и лодочная станция: как преобразится Кабацкое озеро в БогородскеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Благоустройство Кабацкого озера стартовало в Богородске. Завершить работы планируется в этом году, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Концепция благоустройства озера победила во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», проводимого в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ее разработкой занимался Институт развития городской среды Нижегородской области, привлекая к участию местных жителей.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, Кабацкое озеро – исторический центр Богородска. Здесь находятся дома-объекты культурного наследия, построенные в XIX веке. Недалеко располагались гончарные и кожевенные производства, которые сделали город знаменитым на всю страну.

- Все это было учтено при создании проекта. Рассчитываем, что после преображения данная территория не только станет местом притяжения жителей города, но и повысит его туристический потенциал, - отметил Глеб Никитин.

Комьюнити-центр и лодочная станция появятся на Кабацком озере в Богородске Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Комьюнити-центр и лодочная станция появятся на Кабацком озере в Богородске Нижегородской областиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В ходе благоустройства на озере создадут площадку и зону тихого отдыха со стороны улицы Кашина. Отсюда можно будет полюбоваться окрестностями озера и спуститься к воде по специально оборудованному спуску. В основном пешеходной станет улица Брагина. Переулок со стороны реки Рязанки продолжит мостик, ведущий к площадке на озере.

Как рассказал заместитель губернатора Андрей Харин, создатели проекта постарались максимально учесть пожелания жителей, которые активно участвовали в обсуждении.

- Работы находятся в самом начале. Полностью завершить благоустройство должны в этом году. Отмечу, что проект преображения озера неоднократно обсуждался с жителями. Так, например, по их просьбе был уменьшен размер понтонов, на них также появятся ограждения. Чуть дальше от жилых домов расположили детскую площадку и многофункциональную зону. В дальнейшем жители также будут контролировать процесс, а затем принимать и оценивать готовую работу,-отметил Андрей Харин.

В музейно-выставочную зону превратится бетонное ограждение бывшего кожевенного завода. Рядом запланирована установка павильона, где будут проводиться выставки, мастер-классы и экскурсии. В многофункциональной зоне появятся качели для взрослых, детская площадка, лодочная станция и комьюнити-центр.

Комьюнити-центр и лодочная станция: как преобразится Кабацкое озеро в Богородске Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Комьюнити-центр и лодочная станция: как преобразится Кабацкое озеро в БогородскеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Одной из достопримечательностей озера станет двухчастный арт-объект, о котором рассказала руководитель института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина. Благодаря ему можно будет увидеть силуэт утраченной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

- Для этого человеку необходимо будет встать в определенную точку. Ее месторасположение обозначат специальной рамкой с информационной табличкой. Такой прием позволит увидеть месторасположение и габариты утраченной церкви, а сам арт-объект, состоящий из двух плоских профилей, не будет перекрывать собой вид на историческую застройку, - рассказала Дарья Шорина.

В окрестностях озера запланирована высадка почти 7000 саженцев кустарников, рябин, декоратичных яблонь и черемухи.

Реализовать проект поможет федеральный грант в 75 миллионов рублей. Будут вложены в благоустройство также 7,5 млн рублей из местного бюджета. Еще 12,5 миллионов предоставят внебюджетные источники.

Как отметил Глеб Никитин, в этом году в регионе стартовало благоустройство всех четырех объектов-победителей конкурса «Малые города и исторические поселения-2019». Гранты от Минстроя России на благоустройство получили также Навашино, Урень и Дзержинск. Общая сумма финансирования достигла 249 миллионов рублей. Работы в городах уже начались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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