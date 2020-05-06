2020-05-06T13:50:15+03:00
Общество

Ветераны приветствуют нижегородцев с билбордов в рамках проекта «75 правил жизни победителей»

38 конструкций с портретами героев Великой Отечественной войны уже установлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Балахне
Елена КАРАЛ
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Ветераны приветствуют нижегородцев с билбордов в рамках проекта «75 правил жизни победителей». ФОТО: ОНФ Нижегородской областиВетераны приветствуют нижегородцев с билбордов в рамках проекта «75 правил жизни победителей». ФОТО: ОНФ Нижегородской области
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38 билбордов с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и обращениями к землякам появились на улицах Нижнего Новгорода. Они установлены в рамках Всероссийского проекта «75 правил жизни победителей», созданного Общероссийским народным фронтом и ФГБУ «Роспатриотцентр». В рамках акции публиковалась также серия видеоинтервью с ветеранами.

Проект рассказывает об историях жизней героев и позволяет взглянуть на них в необычном ракурсе. Нижегородцы могут узнать о событиях тех лет из уст очевидцев благодаря коротким видео – и фотоисториям. Ветераны также озвучивают свои пожелания молодому поколению, делятся секретами долголетия, любви к родной стране и простого человеческого счастья.

Как отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев, создатели проекта постарались показать героев без стереотипов, рассказать об их достижениях как на войне, так и в мирной жизни.

- Здесь и сейчас: их мудрые житейские советы, реальные чувства, искренние улыбки и теплые взгляды. Мы хотим раскрыть людям секрет долголетия, простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине. Каждый человек того времени - это уникальная история, про которую мы обязаны рассказать всему миру, - считает Артем Бичаев.

Ветераны приветствуют нижегородцев с билбордов в рамках проекта «75 правил жизни победителей». ФОТО: ОНФ Нижегородской области

Ветераны приветствуют нижегородцев с билбордов в рамках проекта «75 правил жизни победителей». ФОТО: ОНФ Нижегородской области

По мнению руководителя исполкома нижегородского отделения ОНФ Алексея Алехина, работа над проектом стала настоящим подарком для команды общественного движения. С ветеранами удалось встретиться до введения режима самоизоляции.

- Успели встретиться с девятью ныне живущими ветеранами, не только сделать фото, но и взять видеоинтервью. Их должно было быть больше, но эпидемиологическая ситуация вынудила прервать проект. Мы назвали эту часть проекта «Победа в лицах». Эти истории, стойкость, жизнелюбие и патриотизм наших ветеранов поражают и вдохновляют. О них должны знать и помнить все потомки поколения победителей, - подчеркнул Алексей Алехин.

Благодаря фотопроекту «75 правил жизни победителей», нижегородцы могут взглянуть на тех людей, которым мы обязаны своим настоящим и будущим. Билборды с фото героев уже установили на улицах Нижнего Новгорода, Балахны и Дзержинска. Цикл видеоисторий о ветеранах «Победа в лицах» можно найти на страницах нижегородского ОНФ в соцсетях и на канале в YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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