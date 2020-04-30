Погода на май 2020 года в Нижнем Новгороде: Дожди и холодные ночи

Погода на май 2020 года в Нижнем Новгороде можно разделить на два совершенно разных периода. В первой половине месяца в нашем регионе ожидается по-настоящему летняя погода – температура воздуха на уровне +17…+22 градуса и яркое солнце.

- Такая сухая и солнечная погода в Нижегородской области простоит со 2 по 7 мая, - предупредили синоптики. – А начиная с 8 мая, погода начнет понемногу портиться. Сначала в регион придут дожди, а потом начнется похолодание.

Уже с 14 мая столбики термометров опустятся до +9 градусов днем и до + 6 градусов в ночные часы. В ночь на 16 мая вообще похолодает до +3 градусов. К счастью. До заморозков дело не дойдет.

- При этом всю вторую половину месяца в Нижегородской области простоит пасмурная и дождливая погода, - рассказали синоптики. – При этом столбики термометров будут держаться на отметке +7…+11 градусов. Только ближе к концу месяца в регион начнет постепенно возвращаться тепло – к 27 мая воздух прогреется до +19 градусов. Однако солнца нижегородцы так и не дождутся. Дождливая и пасмурная погода сохранится до конца месяца.

Напомним, ранее мы писали, что погода на майские праздники 2020 года в Нижнем Новгороде будет теплой и солнечной. Однако наслаждаться весенним теплом горожане смогут только на своих дачах в условиях максимальной самоизоляции.