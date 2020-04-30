Транспортные карты в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: как будут действовать, кто сможет воспользоваться

Очередные изменения, связанные с продолжающимся режимом самоизоляции, ожидают нижегородцев с 1 мая 2020 года – на этот раз они коснутся транспортных карт. Рассказываем, как будут действовать транспортные карты в Нижнем Новгороде в период самоизоляции.

- Теперь для оплаты проезда в общественном транспорте транспортную карту необходимо привязывать к профилю пользователя сервиса «Карта жителя Нижегородской области» на портале «nn-card.ru», - говорится в сообщении. – Сделать это можно в профиле на портале nn-card, в мобильном приложении «Карта жителя НО» или с помощью оператора колл-центра по телефону 8-800-4444-112. Для привязки необходимо указать номер транспортной карты, расположенный на ее обороте.

Впрочем, поездка по транспортной карте, привязанной к профилю, возможна только при наличии у владельца карты одобренной заявки на выход. В противном случае транспортные карты будут заблокированы.

- Что касается граждан льготных категорий, привлеченных для работы в недистанционном режиме, то они могут пользоваться своими разблокированными картами, - поясняют в региональном правительстве. – Самостоятельно привязывать карты к профилю не потребуется. Действие льготников, не задействованных в работе, а также транспортные карты школьников и студентов временно приостановлены до 11 мая 2020 года. До окончания режима повышенной готовности им рекомендовано оставаться дома.

Отдельно стоит коснуться работников медицинских организаций, волонтеров и сотрудников силовых ведомств. Выданные им персональные транспортные карты для бесплатного проезда будут действительны и дальше. Они будут автоматически привязаны к имеющимся пропускам.