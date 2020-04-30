2020-04-30T20:06:42+03:00
Общество

Погода на майские праздники 2020 года в Нижнем Новгороде: Тепло и солнечно

Рассказываем, какая погода будет на майские праздники 2020 года в Нижнем Новгороде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Погода на майские праздники 2020 года в Нижнем Новгороде: Тепло и солнечно.Погода на майские праздники 2020 года в Нижнем Новгороде: Тепло и солнечно.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Несмотря на то, что в Нижегородской области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, погода на майские праздники 2020 года в Нижнем Новгороде будет на редкость теплой и солнечной. В первые же дни мая в нашем городе установится по-настоящему весенняя погода.

- 1 мая в Нижнем Новгороде столбики термометров поднимутся до +10 градусов, - обещают синоптики. – При этом будет пасмурная, но сухая погода. Осадков в этот день не ожидается. 2 мая в Нижнем Новгороде станет еще теплее – воздух прогреется до +12 градусов. При этом установится солнечная и сухая погода.

Начиная с 3 мая 2020 года, в Нижний Новгород придет по-настоящему летняя погода – столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов.

- Все это время в Нижнем Новгороде будет стоять солнечная и сухая погода, - обещают синоптики. – Осадков в эти дни не ожидается.

Впрочем, несмотря на весеннюю погоду, нижегородцев призывают и дальше соблюдать режим всеобщей самоизоляции, установленный в Нижегородской области еще 30 марта. В связи с этим горожан призывают без особой необходимости не выходить из своих домов. Однако самоизолироваться нижегородцы могут и на своих дачах. Ранее мы подробно писали о том, как законно поехать на дачу в эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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