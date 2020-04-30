«Похитила у банка больше 700 тысяч рублей»: Беременную многодетную мать из Кстова обвиняют в мошенничестве

Ремонт в детской комнате, покупка кроватки и выбор детской одежды – обычно будни беременной женщины складываются из этих приятных мелочей. Однако 36-летняя Виктория Ерошкина (имя героини изменено – прим. Ред.) из Кстова последние месяцы перед родами провела совершенно иначе – в канун Нового года она похитила из банка свыше 700 тысяч рублей.

- В период с 28 октября по 23 декабря 2020 года неизвестные похитили из одного из нижегородских банков 732 тысячи рублей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сделано это было путем предоставления банку ложных и недостоверных сведений.

Дома у нижегородки четверо детей.Фото: СОЦСЕТИ

Сумма в 732 тысячи рублей является довольно крупной даже для банка. Поэтому по факту данного преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Однако самым удивительным здесь было даже не это. Куда больше всех поразила подозреваемая, установленная в результате оперативно-розыскных действий.

Нижегородку обвиняют в мошенничестве.Фото: СОЦСЕТИ

- Под подозрением оказалась 36-летняя жительница города Кстово, - рассказал источник. – В момент совершения преступления она находилось на восьмом месяце беременности. Это уже четвертый ребенок в ее семье. Ранее судима женщина не была. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По данным источника, 15 апреля 2020 года нижегородка написала явку с повинной. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали, как в Нижнем Новгороде мошенники наладили работу «подпольного центробанка». На современных «денежных станках» они успели отпечатать больше 1 миллиарда рублей. Причем купюры были такого качества, что даже банкоматы не могли отличить подделку. Преступная сеть действовала сразу в нескольких регионах России.