2020-04-29T20:23:27+03:00
Общество

На поддержку зоопарков «Лимпопо» и «Мишутка» выделят 1,5 миллиона рублей

Дополнительные средства будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На поддержку зоопарков «Лимпопо» и «Мишутка» выделят 1,5 миллиона рублейНа поддержку зоопарков «Лимпопо» и «Мишутка» выделят 1,5 миллиона рублейФото: Зоопарк "Лимпопо"
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Режим всеобщей самоизоляции, введенный на территории Нижегородской области в связи с распространением коронавируса, оказался довольно тяжелым не только для людей, но и для животных – в первую очередь, обитателей нижегородских зоопарков.

Ранее мы уже писали, что руководство зоопарка «Лимпопо» обратилось к нижегородцам с просьбой о помощи своим питомцам. И горожане не остались равнодушными к этому призыву – буквально за один вечер было собрано свыше 300 тысяч рублей. Вскоре и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал не бросать животных в беде.

- Это частное предприятие, и собственник «Лимпопо», прежде всего, должен заботиться о его сохранении. Однако правительство области не даст погибнуть зоопарку, - пообещал Глеб Никитин. - Соответствующее поручение о мерах поддержки я уже дал своему заместителю Андрею Гнеушеву.

И вот сегодня средства на поддержку зоопарков выделили из бюджета Нижнего Новгорода. Радостной новостью с нижегородцами поделился мэр города Владимир Панов.

- На помощь городским зоопаркам «Лимпопо» и «Мишутка» из резервного фонда направлено 1,5 миллиона рублей, - рассказал глава города. – Из них 1 миллион рублей пойдет в качестве субсидии для зоопарка «Лимпопо» на приобретение кормов. У них расходов больше, чем в «Мишутке», где сейчас осталось 58 животных. При этом среди них лишь несколько крупных волков, медведей и львов.

К слову, эту инициативу уже одобрили и депутаты думы Нижнего Новгорода. Соответствующее решение было одобрено на сегодняшнем заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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