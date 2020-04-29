«От смерти спасло толстое брюхо»: 10-килограммовый кот слетел с шестого этажа и остался невредим

Принято считать, что рыжие коты приносят в дом счастье. Справедливость этого поверья подтвердил 10-килограммовый Рыжик из Нижнего Новгорода. Он умудрился вывалиться из окна шестого этажа и остаться в живых, чем несказанно осчастливил своих хозяев.

Домашний любимец

В семье нижегородских пенсионеров Ольги Викторовны и Александра Владимировича Ерофеевых (имена героев изменены – прим. Ред.) рыжий котенок появился еще семь лет назад. С тех пор он стал настоящим любимцем семьи – ему и самый вкусный кусочек, и самое теплое местечко. На хозяйских харчах Рыжик так раздобрел, что из крохотного комочка вскоре превратился в 10-килограммового кота.

- Эх, совсем толстый ты у меня стал, - иной раз сокрушалась хозяйка и снова подкладывала ему кусочек пожирнее.

Свой жирок Рыжик нагуливал в течение семи лет, пока несколько дней назад он ему не пригодился. 24 апреля Александр Владимирович остался с котом один – его супруга пошла в ближайший магазин за продуктами. Оставлять его без присмотра Ольга Викторовна не хотела – все-таки у дедушки за плечами и инсульт, и инфаркт. Даже по квартире он передвигается с трудом. Но деваться было некуда, и пенсионерка решила оставить его под присмотром верного Рыжика.

- Пока она ходила, мне стало душно, - вспоминает Александр Владимирович. – Чтобы проветрить, я открыл окно. Да только забыл, что сетки на нем не было. Только на минутку отошел, а Рыжик тут как тут!

Александр Владимирович перепугался за домашнего любимца. ФОТО: Лариса Саплина.

Эту жуткую картину пенсионер до сих пор не в силах забыть – открытое окно и висящий на карнизе любимец. Дедушка метнулся было к окну, но пока непослушные ноги добрели до него, Рыжик уже соскользнул вниз.

- Поначалу я и взглянуть туда боялся – думал, от него только мокрое место осталось, - плачет пенсионер. – А потом слышу, внизу люди шумят. Оказалось, его подобрали соседи.

Александр Владимирович пытался докричаться до них из окна, но после инсульта едва-едва мог разговаривать – его и родная жена не всегда понимает. Что уж говорить о чужих людях!

Обошлось без травм

Тем временем незадачливого котейку на земле обступили случайные прохожие. С перепугу 10-килограммовый «кроха» с трудом понимал, где оказался. Но, судя по всему, никаких особых травм не получил.

Это можно считать чудом, но котенок не получил ни одной травмы. ФОТО: Лариса Саплина.

- Мне позвонили жители многоквартирного дома по улице Фучика и сказали, что кота кто-то сбросил с шестого этажа, - рассказала «Комсомолке» зоозащитница Лариса Саплина. – Конечно, мы сразу поехали туда. Забрали этого кота и повезли к ветеринару.

Осмотр в клинике длился довольно долго – коту сделали рентген, проверили все косточки. Это можно назвать чудом, но выпав с шестого этажа, он не получил ни одной травмы.

- Видимо, от смерти его спасло толстое брюхо, - смеются зоозащитники. – Мы уже думали подыскивать ему добрые ручки, как вдруг на нас вышла его хозяйка. Оказалось, она весь вечер звонила по ветеринарным клиникам города и пыталась его отыскать.

Кот вывалился с огромной высоты. ФОТО: Лариса Саплина.

К счастью, эта история с добрым концом – уже спустя несколько часов «заговоренный» котейка и его любящие хозяева встретились. Все это время дома его ожидала новая порция вкусняшек – должен же он восполнить потерянный в результате стресса жирок.