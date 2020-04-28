2020-04-28T21:27:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Глеб Никитин о продлении режима самоизоляции до 11 мая: «Решения Владимира Путина позволят регионам преодолеть сложный период»

Губернатор Нижегородской области принял участие в совещании Президента РФ с главами субъектов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин о продлении режима самоизоляции до 11 мая: «Решения Владимира Путина позволят регионам преодолеть сложный период»Глеб Никитин о продлении режима самоизоляции до 11 мая: «Решения Владимира Путина позволят регионам преодолеть сложный период»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал итоги совещания Владимира Путина с главами субъектов. Напомним, очередное совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции состоялось во вторник, 28 апреля 2020 года.

- Президент принял важное решение о продлении нерабочих дней. От того, как пройдет начало мая, будет зависеть стабилизация ситуации к концу месяца. Если уровень самоизоляции останется высоким, нам удастся выйти на плато заболеваемости и приступить к постепенному снятию ограничений, - отметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул также, что, хотя в этот раз День Победы придется встречать дома, ветеранов ждут дистанционные поздравления, а как только позволит ситуация, будут проведены и все запланированные мероприятия.

Глеб Никитин добавил, что Нижегородская область готова участвовать в формировании национального плана по восстановлению экономической деятельности и уже выполнила все поручения Президента по подготовке системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом.

- Предстоящие дни – самый напряженный период борьбы с эпидемией, для Нижегородской области это особенно верно. Наш регион находится по соседству с крупнейшими городскими агломерациями страны, в период праздников у нас всегда росла туристическая активность. Но сейчас придется воздержаться от таких поездок. Все приезжающие должны будут пройти двухнедельный карантин либо в домашних условиях, либо в обсерваторе, - сказал Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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