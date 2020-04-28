2020-04-28T19:16:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Нижнем Новгороде до 11 мая 2020 года: могут ли после этого смягчить режим самоизоляции

По данным на 28 апреля 2020 года коронавирус в регионе подтвержден у 1663 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Продление нерабочей недели в Нижнем Новгороде до 11 мая 2020 года: могут ли после этого смягчить режим самоизоляцииПродление нерабочей недели в Нижнем Новгороде до 11 мая 2020 года: могут ли после этого смягчить режим самоизоляцииФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Президент РФ Владимир Путин снова обратился к россиянам во вторник, 28 апреля 2020 года, перед совещанием с губернаторами по поводу борьбы с коронавирусом. Одной из главных, хотя и ожидаемых новостей стало продление нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно, сообщает kp.ru.

Владимир Путин призвал россиян тщательно соблюдать режим самоизоляции в эти дни. А вот с 12 мая, если эпидемия пойдет на спад, можно будет начинать потихоньку, поэтапно выходить из режима самоизоляции. Правда, вряд ли это коснется всех регионов сразу, поскольку в разных субъектах Российской Федерации ситуация сильно различается.

В Нижегородской области ситуацию с коронавирусом спокойной назвать вряд ли возможно – по данным на 28 апреля 2020 года в регионе заболевание подтверждено у 1663 человек. Поэтому вопрос, будет ли отменен режим самоизоляции в Нижегородской области после 11 мая 2020 года, пока остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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