Нижегородец пожаловался на беспорядок и отсутствие благоустройства территории на улице Родионова. Фотографии залежей мусора и стертых до земли бордюров Сергей Пащенко опубликовал в сообществе Facebook «Союз собственников жилья в Нижегородской области».

Мужчина пишет, что неухоженная территория примыкает к больнице Семашко, где всегда царит чистота и порядок. Рядом же наблюдается совсем противоположная картина.

Дикие заросли, горы мусора и «танкодромы»:Нижегородец пожаловался на бардак, царящий в районе улицы Родионова. ФОТО:Сергей Пащенко

- Предлагаю вашему вниманию «работу» администрации Нижегородского района и мэрии по благоустройству земель общего пользования. Все бывшие «газоны» превращены в дикие заросли с горами мусора и «танкодромами» незаконных парковок. Штрафуют автолюбителей для сборов штрафов с неизвестной дальнейшей историей их расходования, а не для приумножения зеленых газонов, - возмутился Сергей.

Мужчина также отметил, что это не единственный пример. Он утверждает, что запущенные территории есть во дворах на улице Белинского и в других уголках Нижегородского района.

Дикие заросли, горы мусора и «танкодромы»:Нижегородец пожаловался на бардак, царящий в районе улицы Родионова. ФОТО:Сергей Пащенко

Как пояснили в администрации Нижегородского района, земельный участок, запечатленный на фото, нельзя благоустроить за счет бюджетных средств Нижнего Новгорода.

Все из за того, что он когда –то был предоставлен под многоквартирный жилой дом №188а на улице Родионова с прилегающей территорией. Участок был сформирован в составе проекта межевания территории в границах нескольких улиц: Северо-Восточной, Родионова и Цимлянской (участок 1), а также территории микрорайона Медвежья Долина (участок 2). Проект межевания был утвержден постановлением администрации Нижнего Новгорода № 6413 от 13 ноября 2010 года.

Дикие заросли, горы мусора и «танкодромы»:Нижегородец пожаловался на бардак, царящий в районе улицы Родионова. ФОТО:Сергей Пащенко

При этом в районной администрации сообщили, что жителям дома на Родионова неоднократно предлагалось принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды» на 2021-2024 годы. Однако заявок от нижегородцев не поступало.

- Напомним, что для участия в вышеуказанной программе собственники помещений многоквартирного дома должны предоставить в администрацию Нижегородского района заявку с необходимым пакетом документов в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.11.2017 № 5304 «Об утверждении требований к оформлению перечня объектов, подлежащих благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы. Подробная информация, а также перечень документов, необходимых для участия в программе, размещены на сайте администрации Нижегородского района в разделе «ФКГС», - прокомментировали в администрации Нижегородского района.

Там обратили внимание на то, что земельные участки под многоквартирными домами, которые планируют принять участие в программе, должны быть сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет.

Кроме того, летом администрация планирует установить полусферы для ограничения парковки автомобилей. Они появятся на муниципальной территории с торца дома №188а, если на это будет выделено финансирование.

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