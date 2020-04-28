Три из пяти эстакад развязки Неклюдово – Золотово уже смонтированы

Монтаж металлических пролетов уже полностью завершен на трех из пяти эстакад развязки Неклюдово – Золотово в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ход работ по строительству транспортной развязки проверил замгубернатора Сергей Морозов. Общая строительная готовность объекта оценивается сейчас более чем в 50%, а готовность возведения насыпи – на 86%. Уже почти завершен перенос коммуникаций, а на некоторых участках даже стартовало устройство дорожной одежды и освещения.

На стройке работают ежесуточно около 100-120 человек и 35-40 единиц техники. При этом тщательно контролируется соблюдение эпидемиологических требований – без этого сейчас никуда.

- Работы ведутся с опережением графика, поэтому мы ведем переговоры по переносу федерального финансирования с 2021 на 2020 год, чтобы сдать объект уже в конце текущего года в соответствии с поручением губернатора Глеба Никитина, - отметил Сергей Морозов.

Напомним, общая протяженность участков строительства составляет 8,3 километров, из которых 938 метров – длина пяти путепроводов. Развязка позволит вывести из населенных пунктов транзитные автомобили и увеличить пропускную способность трассы Нижний Новгород – Шахунья – Киров.

Кроме того, в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован участок от поворота на Бор до выезда из Неклюдова.