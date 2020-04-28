2020-04-28T16:39:49+03:00
Происшествия

«Уходи, а то застрелю»: В Семенове охотники с ружьями напали на местного егеря

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством»
Вероника КОТИК
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«Уходи, а то застрелю»: В Семенове охотники с ружьями напали на местного егеря«Уходи, а то застрелю»: В Семенове охотники с ружьями напали на местного егеряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Весьма беспокойной выдалась ночь на 10 апреля егеря Лыковского лесничества под Семеновом – в три часа ночи он отправился проверять участок лесного хозяйства вблизи деревни Осинки Хахальского территориального отдела и случайно нарвался на незваных гостей.

- Рейд мы проводили вместе с одним местным охотником, который является моим добровольным помощником, - признался егерь сотрудникам правоохранительных органов. – Как только мы прибыли с ним на место, сразу разошлись. Около четырех часов ночи на одной из опушек я увидел мужчину и женщину с расчехленными ружьями. Я, разумеется, решил выяснить, что они там делают. Как только я подошел и представился, мужчина попросил меня предоставить документы. А пока я их доставал, они оба убежали.

Егерь сразу же предупредил о незваных гостях своего помощника, и они вместе отправились их искать.

- Чтобы увеличить зону поиска, мы с моим помощником снова разошлись, - вспоминает егерь. – А потом из леса прямо на меня вышел какой-то незнакомый мужчина с двустволкой. Я даже марку не успел рассмотреть. Только попросил его предоставить документы, как он ударил меня прикладом в грудь. Уверен, что он заметил у меня нагрудный знак егеря. От удара я упал на землю, после чего он попытался меня еще раз ударить. Но я увернулся и кое-как встал на ноги. Тогда он наставил на меня ружье и стал кричать: «Уходи, а то застрелю». Намерения у него были самые решительные. К счастью, он вовремя одумался и ушел в лес.

Когда егерь снова встретился со своим помощником и рассказал ему об этой истории, то вспомнил, что по пути ему попадалась машина УАЗ, на которой, вероятно, и скрылись злоумышленники. После этого они решили больше не испытывать судьбу и вернулись в деревню Осинки, где снова заметили знакомую машину. В течение нескольких часов они прождали около нее, но из расположенного поблизости дома никто так и не вышел.

- Никого не дождавшись, мы пошли в полицию, - вспоминает егерь. – Приехавшая по вызову следственно-оперативная группа застала в доме всю честную компанию – четырех мужчин и женщину. Троих из них я опознал, в том числе того, который наставлял на меня ружье.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органов, в ходе обыска в доме были изъяты 56 патронов. А в отношении горе-охотников возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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