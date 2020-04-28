Депутаты гордумы обсудили доставку в Нижний Новгород 70 троллейбусов из Москвы

Еще 40 дополнительных троллейбусов планирует передать ГУП «Мосгортранс» в муниципальную собственность Нижнего Новгорода. Об этом в ходе онлайн-заседания постоянной комиссии гордумы по транспорту и связи сообщила и.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Елена Лекомцева.

- На уровне «Мосгортранса» готовятся документы. Пока мы получили только письменное подтверждение о том, что город Москва готов передать нам еще 40 троллейбусов, - сказала Елена Лекомцева. - В перечне троллейбусов, которые они готовы нам отгрузить, есть разные модификации. Весь транспорт был осмотрен специалистами «Нижегородэлектротранса», которые выезжали на территорию Москвы до введения ограничений. Все троллейбусы низкопольные, более современные по сравнению с теми, которые используются в Нижнем Новгороде. Все модели, которые передаются, наши специалисты умеют эксплуатировать и никаких затруднений при этом у нас не возникает.

Руководитель департамента транспорта также отметила, что вместе с предыдущей партией общее количество столичных троллейбусов, которые получит Нижний Новгород, составит 70 единиц.

- Передача 30 троллейбусов уже рассматривалась на комиссии и выносилась на заседании думы. Акты приема-передачи были подписаны в марте и отправлены на подписание в столицу 1 апреля. После того, как акты будут подписаны и направлены в наш адрес, мы проведем конкурсную процедуру, станут известны сроки доставки троллейбусов в Нижний Новгород. Сейчас доставить троллейбусы не позволяют меры по недопущению распространения нового коронавируса, но это будет сделано после того, как ограничения будут сняты, - сообщила Елена Лекомцева.

Сдвинулись также сроки доставки в Нижний Новгород трамвайных вагонов. Прежде всего, с этим подвел перевозчик, который выиграл контракт - ИП Аржаных Сергей Иванович. По словам Елена Лекомцевой, из 10 вагонов в Нижний Новгород были доставлены только два. Сроки поставки остальных трамваев были сорваны. Перевозчик заявил, что ему было неудобно доставлять трамваи по графику, утвержденному «Мосгортрансом».

МП «Нижегородэлектротранс» расторгло контракт с предпринимателем в одностороннем порядке, и сейчас организована процедура включения его в перечень недобросовестных поставщиков.

Между тем новый перевозчик уже выиграл аукцион. Теперь доставить трамваи в Нижний Новгород обязано ООО «Автотрансмарин».

Депутаты также поинтересовались результатами эксплуатации первых 11 столичных трамваев, переданных Нижнему Новгороду. Как отметила Елена Лекомцева, в течение первого года эксплуатации вагоны себя прекрасно показали. Это современные, комфортабельные и высокоэкономичные трамваи, работа которых не вызывает нареканий, и сотрудники МП «Нижегородэлектротранс» довольны техникой. Она также добавила, что если Москва предложит принять еще какой-нибудь подвижной состав, то в Нижнем Новгороде будут только признательны.

КСТАТИ

Работать на московских троллейбусах будут новые водители. Как сообщил и.о. генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Андрей Шекунов, необходимые кадры уже готовятся муниципальным предприятием.

- У нас сейчас ведется в школе подготовка новых водителей. Эта группа состоит почти из 30 человек, но обучение ее было прервано. Они должны были сдавать экзамены и выходить на работу, но из-за коронавируса остались сидеть дома, - рассказал Андрей Шекунов.

Он также пояснил, что привлечь новых курсантов к обучению в школе удалось благодаря учреждению стипендии, соответствующей размеру минимальной зарплаты.

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