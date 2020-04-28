2020-04-28T12:19:39+03:00
Общество

Нижегородцам раскроют секреты создания юмористических текстов

На все вопросы в онлайн-эфире 29 апреля ответит известный нижегородский копирайтер и блогер Елена Суркова
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 приглашает жителей Нижегородской области на бесплатный мастер-класс по созданию текстов для социальных сетей. Где найти идеи для поста или рассказа, как разбудить в себе творца и развить чувство юмора – на все вопросы в онлайн-эфире 29 апреля ответит известный нижегородский копирайтер и блогер Елена Суркова.

Tele2, следуя стратегии «Другие правила», стремится поддерживать интересы и увлечения своих клиентов. Оператор предлагает абонентам в Нижегородской области с пользой провести время на самоизоляции и открыть в себе творческий потенциал. Мастер-класс будет интересен тем, кто ищет свой авторский стиль, хочет создавать запоминающиеся, эмоциональные тексты или пишет много, но стесняется публиковать результат усилий в социальных сетях.

Во время прямого эфира участники мастер-класса освоят «трафарет» - простой и эффектный прием для создания контента. Пользователи узнают из каких компонентов состоит юмористический текст, как найти яркие образы, правильные слова для своих историй и выполнят несколько практических упражнений на развитие креативности и чувства юмора. Для участия необходимы лишь стабильный 4G-интернет, смартфон и желание получить новые знания.

Елена Суркова – нижегородский креативный автор, блогер, self-made woman, отказалась от карьеры в международной компании ради свободы творчества и любви к слову. Создает рассказы, истории, статьи для коммерческих сайтов и проектов, ведет интенсивы по копирайтингу и творческим текстам. Мастер-класс будет проходить на ее странице в Instagram 29 апреля в 13.00.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

- Tele2 как лайфстайл-оператор поддерживает своих абонентов в их интересах и создает условия для оттачивания полезных навыков, например, умения писать тексты. Участие в мастер-классе позволит с юмором взглянуть на былые неудачи, освоить новые методы работы с контентом и выражения своих мыслей. В период пандемии социальные сети стали самым востребованным каналом коммуникации. Поэтому тексты, которые вызывают положительные эмоции и поднимают настроение, обязательно привлекут внимание пользователей и подписчиков.

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