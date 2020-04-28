Обесточили инфекционку: Воришки сняли и сдали на цветмет электропроводку из инфекционного отделения Вадской ЦРБ

Необычное ограбление Вадской ЦРБ наделало немало шума в районе – неизвестные проникли в здание инфекционного отделения и сняли всю электропроводку. Похищенные провода, по всей вероятности, они позднее стали скупщикам цветного металла. Случись это год назад, об этом случае поговорили бы и забыли. Но в разгар продолжающейся пандемии коронавируса новость об обесточенном инфекционном отделении оказалась особенно скандальной. И хотя это отделение вот уже два года как закрыто, осадочек все равно остался.

- Это здание пустует с марта 2018 года, - признались врачи сотрудникам правоохранительных органов. – 7 марта мы заметили, что одно из окон в этом здании открыто. А когда зашли, то увидели, что кто-то резал всю электропроводку. Мы потихоньку закрыли окно и вызвали в полицию.

Само инфекционное отделение представляет собой двухэтажное кирпичное здание, имеющее несколько входных дверей. Однако следов повреждения ни на одной из них не обнаружено. Во всем здании установлены пластиковые окна – но ни одно из них не вскрыто, в том числе и то, которое врачи обнаружили открытым. Одним словом, вопросов больше, чем ответов.

- Все указывало на то, что у преступников мог быть ключ, которым они и воспользовались, чтобы проникнуть в здание. Единственный ключ от инфекционного отделения хранился в слесарном помещении больницы, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Доступ в него имели только четыре сотрудника больницы. Сейчас устанавливается весь список сотрудников, которые могли туда проникнуть. Все они впоследствии будут проверяться на причастность к этому преступлению.

Между тем, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование этого дела продолжается.