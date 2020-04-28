2020-04-28T11:00:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Свыше 66 тысяч нижегородцев сдали тест на коронавирус

Нижегородская область занимает первое место в ПФО по количеству исследований
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Свыше 66 тысяч нижегородцев сдали тест на коронавирус.Свыше 66 тысяч нижегородцев сдали тест на коронавирус.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на 28 апреля 2020 года, свыше 66 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус. По количеству исследований наш регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Только за минувшие сутки тесты на коронавирус сдали больше 2,5 тысяч нижегородцев, - поделился данными глава региона. – Средний показатель сейчас составляет 2064 человека на 100 тысяч населения.

Одновременно с этим в Нижегородской области растет число лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус. На сегодняшний день тесты на коронавирус берут сотрудники учреждений.

- Мы увеличиваем число исследований, чтобы держать ситуацию с распространением коронавируса под контролем, - отметил Глеб Никитин. – Особое внимание приковано к группе риска. В первую очередь, речь идет о контактировавших зараженными людьми и приехавших из регионов с высоким уровнем заболеваемости.

КОНКРЕТНО

Где проводят исследования на коронавирус:

• Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области

• Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной

• ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД»

• Приволжский исследовательский медицинский университет

• Приволжский окружной медицинский центр

• Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер

• ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) в Сарове

• Нижегородская инфекционная клиническая больница №2

ООО «АВК Мед».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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