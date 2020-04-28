Свыше 66 тысяч нижегородцев сдали тест на коронавирус
По данным на 28 апреля 2020 года, свыше 66 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус. По количеству исследований наш регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Только за минувшие сутки тесты на коронавирус сдали больше 2,5 тысяч нижегородцев, - поделился данными глава региона. – Средний показатель сейчас составляет 2064 человека на 100 тысяч населения.
Одновременно с этим в Нижегородской области растет число лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус. На сегодняшний день тесты на коронавирус берут сотрудники учреждений.
- Мы увеличиваем число исследований, чтобы держать ситуацию с распространением коронавируса под контролем, - отметил Глеб Никитин. – Особое внимание приковано к группе риска. В первую очередь, речь идет о контактировавших зараженными людьми и приехавших из регионов с высоким уровнем заболеваемости.
КОНКРЕТНО
Где проводят исследования на коронавирус:
• Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области
• Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной
• ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД»
• Приволжский исследовательский медицинский университет
• Приволжский окружной медицинский центр
• Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер
• ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) в Сарове
• Нижегородская инфекционная клиническая больница №2
• ООО «АВК Мед».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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