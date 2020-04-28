Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года составило 1574 человек

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 28 апреля 2020 года составило 1574 человека. Стало известно о 207 новых случая заболевания.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19, от которого пока нет вакцины, может только соблюдение режима самоизоляции.

- Мы видим, что на динамику заболеваемости напрямую влияет отношение к самоизоляции и уровень самодисциплины. Снижение этих показателей затем ведет к росту заболеваемости. Например, если в выходные больше становится людей в общественных местах или на улице, то спустя какое-то время мы фиксируем прирост заболевших. Правила для всех одни: без крайней необходимости выходить на улицу нельзя, - заявил ранее чиновник.

Кстати, накануне глава региона посетил «красную зону» Шатковской центральной районной больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом. И Глеб Никитин признался, что впечатления у него остались не самые лучшие.

- Впечатление гнетущее. С одной стороны, видно, что соблюдается порядок и обеспечивается безопасность работы. Но поначалу возникает ощущение тревоги. Безусловно, я сопереживаю людям, которые там находятся. Никому бы ни пожелал оказаться в такой ситуации, даже несмотря на то, что большинство пациентов переносит болезнь в легкой форме, выписывается, выздоравливает, - поделился губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились подробности о состоянии монахинь Дивеевского монастыря, зараженных коронавирусом

Сейчас в монастыре и в самом селе Дивеево идет массовое тестирование на Covid-19 (подробности)

«Только по пропускам и прописке»: В Нижегородскую область ужесточают въезд

Ограничение было введено после появления нового очага коронавируса в Дивеевском монастыре (подробности)

За соблюдением режима самоизоляции в Нижегородской области начали следить с воздуха

К работе привлечены беспилотники и правоохранители [фото, видео] (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.