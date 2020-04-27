«Приезжают москвичи, заражают нас коронавирусом»: Жители считают, что границы Нижегородской области закрыли слишком поздно

По данным на 27 апреля 2020 года, количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области выросло до 1574 человек. Ситуация с распространением смертельно опасного заболевания настолько серьезная, что накануне майских праздников властям пришлось закрыть границы региона. Уже с 27 апреля до особого распоряжения въезд на нижегородскую землю возможен лишь по прописке и экстренным рабочим пропускам.

«Московские» дачи на нижегородчине

Многие понимают, что в первую очередь запрет касается жителей Москвы, которые еще после объявления длинных выходных в стране отправились на свои дачи в регионы, в том числе в Нижегородскую область. Звоночек прозвенел в первой половине апреля, когда жители деревни Федурино стали перешептываться о приехавших из столицы дачниках с коронавирусом.

- Свекровь рассказала, что к ним из Москвы приехала целая семья. И вроде как одного из членов этой семьи прямо оттуда увезли с коронавирусом в нижегородскую больницу, - сообщила «Комсомольской правде» жительница Нижнего Новгорода Анна Рыбакова. - А у них в этой деревне всего пара магазинов. И теперь жители переживают, что те москвичи уже не раз побывали в них. Местные, мягко говоря, негодуют. Называют приехавших «вонючими москвичами», но с вилами гостей, конечно, не встречают.

Кстати, побережье Горьковского водохранилища, которое в простонародье называют Горе-морем, давно пользуется большой популярностью у столичных жителей. «Московские» дачи имеются не только в деревнях Городецкого района, но и в населенных пунктах соседнего Чкаловского района.

- Давным-давно надо было закрыть область, но уже поздно. За всю свою жизнь не видел столько приезжих из Питера и Москвы. Причем не сидят по домам, а гоняют по Чкаловску и по магазинам - бабки тратят, - пожаловался нижегородец Владимир Квитковский.

В общем, чувствуется, что из-за панического страха заразиться коронавирусом, от которого, напомним, все еще нет никакой вакцины, отношение к приезжим у нижегородцев изменилось в худшую сторону. И в первую очередь к москвичам - на машине из столицы до Нижнего Новгорода можно добраться за каких-то пять-шесть часов. Кстати, как только «Комсомолка» опубликовала новость о запрете въезда в Нижегородскую область с 27 апреля, одна из читательниц тут же поделилась своим мнением на этот счет.

- Сидим взаперти - приезжают москвичи в свои коттеджи прятаться от вируса, заражают нас. Какой смысл в этой изоляции? - поинтересовалась Мария.

Раньше - карантин, а теперь и вовсе въезд закрыт

Справедливости ради напомним, что гостей из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга обязали соблюдать двухнедельный режим всеобщей самоизоляции в интересах нижегородцев. Соответствующий губернаторский указ был подписан в середине апреля. Причем хочешь - дома сиди, хочешь - в обсерваторе. Но в любом случае о походах по магазинам и катании на автомобилях придется на время забыть.

И ведь такие меры были приняты не сразу. 6 апреля региональный Роспотребнадзор уверял «КП-Нижний Новгород», что вопрос о вводе карантина для прибывающих из столиц в Нижегородскую область даже не рассматривался. Хотя к тому моменту двухнедельная изоляция для жителей Москвы и Санкт-Петербурга действовала в Кирове, Красноярске, Омске и других российских городах. И лишь спустя некоторое время изоляцию для приезжих прописали и на нижегородчине. При этом глава региона Глеб Никитин заявил тогда, что речь не идет о перекрытии границ Нижегородской области.

- Двухнедельная изоляция связана исключительно с продолжительностью инкубационного периода коронавируса. Эта болезнь очень коварна и способна после долгой паузы нанести смертельный удар. В одном из районов был случай, когда человек, приехав из столичного региона, заразил сразу несколько земляков. Этого можно было избежать, если бы он просто на две недели остался дома, а при ухудшении самочувствия обратился к врачам, - считает губернатор.

Но после истории с зараженными COVID-19 монахинями Серафимо-Дивеевского монастыря (перед Пасхой в одну из главных святынь Православного мира съехались верующие из разных регионов России), власти пошли на радикальные меры, закрыв границы Нижегородской области. Одно ясно точно: некоторые волнения среди нижегородцев по поводу приезжих с «короной» имеются, но пока жители не ходят по улицам с вопросом «А не москвич ли ты?» Кажется, что свое «фи» местные высказывают гостям лишь в социальных сетях. Вот из свежего: «Власти не хотят повторения своей ошибки с первой нерабочей неделей, когда масса недалеких москвичей, для которых тогда наступили именно выходные, радостной и дружною гурьбою устремились по купленным в регионах дачам. Несколько дней наблюдал на нашей М-7… Летели как утки полными косяками».

КОМПЕТЕНТНО

Психолог и гештальт-терапевт Екатерина Калинина:

- Любая фобия начинается со страха. Причем страх становится фобией, когда наша реакция на опасность сильно превышает угрозу или когда страх становится специфичным. Сегодня страх заразиться коронавирусом вполне адекватен ситуации, потому что мы видим масштабы и чувствуем угрозу своей жизни и жизни наших близких. В таком случае бояться вполне нормально. Однако ковидофобия - это когда страх становится неконтролируемым или специфичным. Таковым, к примеру, является страх москвичей. Почему это ковидофобия? Да потому, что объективно мы понимаем: вирус в Нижнем Новгороде уже давно и заразиться реально от любого нижегородца. Но если мы начинаем бояться именно москвичей, причем чрезмерно, то это уже проявление фобии. Логически этот страх не объяснить, он - другой!

В связи с этим могу посоветовать соблюдать адекватные меры предосторожности не только по отношению к приезжим гостям из других регионов, в том числе из Москвы, но и вообще по отношению ко всем нижегородцам: когда выходите в магазин, аптеку или по другим делам.

Кстати, избавиться от этой фобии в конечном итоге удастся. Но надо понимать, что все мы люди разные. Одно дело, когда фобия возникает у относительно психологически здорового человека. И совсем другое, когда человек с депрессивными проявлениями или другими особенностями психики. У первых фобия исчезнет после того, как уйдет угроза. Не сразу, конечно, через некоторое время. А у вторых может случиться так называемое застревание. В таком случае нужно будет обратиться к психотерапевту.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

64 нижегородских туриста вернулись домой из Индии и Индонезии. Причем 34 местных жителя прилетели из теплых краев в аэропорт Самары и были доставлены в приволжскую столицу на автобусе. Еще 30 туристов эвакуированы из индии в Стригино вместе с 21 соотечественником из других регионов. Сейчас нижегородцы отправлены на двухнедельный карантин, а жители других областей временно помещены в обсерватор. И тем не менее общественность громко задается вопросом: зачем отдыхающие вообще вернулись на родину? В соцсетях можно увидеть разные мнения - от невинных возмущений до конкретных угроз: «Какие молодцы! Отдохнули, загорели, теперь и заразу домой привезли. Спасибо!», «Ведь было же предупреждение о коронавирусе. Нет, надо было переться за границу. А потом страдать будем все вместе», «Еще на месяц продлят самоизоляцию…».

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