2020-04-27T10:51:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года: Выявлено 207 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 1574 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Число заболевших COVID-19 в регионе растет с каждым днем.Число заболевших COVID-19 в регионе растет с каждым днем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года выросло до 1574 человек. В понедельник днем на портале стопкоронавирус.рф появились данные о 207 новых заболевших COVID-19 нижегородцах.

Напомним, стабилизировать ситуацию с распространением смертельно опасного заболевания, от которого пока нет вакцины, может только соблюдение режима самоизоляции.

- Мы видим, что на динамику заболеваемости напрямую влияет отношение к самоизоляции и уровень самодисциплины. Снижение этих показателей затем ведет к росту заболеваемости. Например, если в выходные больше становится людей в общественных местах или на улице, то спустя какое-то время мы фиксируем прирост заболевших. Правила для всех одни: без крайней необходимости выходить на улицу нельзя, - заявил глава регион Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что с 27 апреля въехать на территорию Нижегородской области можно будет только по прописке и по экстренным рабочим пропускам. Такое решение принято после того, как в Серафимо-Дивеевском женском монастыре был обнаружен новый очаг заболевания - там коронавирусной инфекцией заразились сразу 48 монахинь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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