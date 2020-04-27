Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года: Выявлено 207 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года выросло до 1574 человек. В понедельник днем на портале стопкоронавирус.рф появились данные о 207 новых заболевших COVID-19 нижегородцах.

Напомним, стабилизировать ситуацию с распространением смертельно опасного заболевания, от которого пока нет вакцины, может только соблюдение режима самоизоляции.

- Мы видим, что на динамику заболеваемости напрямую влияет отношение к самоизоляции и уровень самодисциплины. Снижение этих показателей затем ведет к росту заболеваемости. Например, если в выходные больше становится людей в общественных местах или на улице, то спустя какое-то время мы фиксируем прирост заболевших. Правила для всех одни: без крайней необходимости выходить на улицу нельзя, - заявил глава регион Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что с 27 апреля въехать на территорию Нижегородской области можно будет только по прописке и по экстренным рабочим пропускам. Такое решение принято после того, как в Серафимо-Дивеевском женском монастыре был обнаружен новый очаг заболевания - там коронавирусной инфекцией заразились сразу 48 монахинь.

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