2020-05-12T13:28:11+03:00
Общество

Предпринимателю из Заволжья подбрасывали «подарки» с запахом бензина и вымогали деньги по телефону

Полиция выясняет, кто шантажировал бизнесмена
Елена КАРАЛ
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Предпринимателю из Заволжья подбрасывали «подарки» с запахом бензина и вымогали деньги по телефонуПредпринимателю из Заволжья подбрасывали «подарки» с запахом бензина и вымогали деньги по телефонуФото: Александр ГЛУЗ
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Жителю Заволжья Нижегородской области подбрасывали пластиковые бутылки с бензином. Одну из них индивидуальный предприниматель Ильдар Халилов (имя изменено – прим.ред.) нашел в пакете, который висел на зеркале заднего вида его автомобиля. Он выбросил бутылку с неизвестной жидкостью, не придав этому значение.

Позже к нему в машину сел знакомый Рустам Рашидов, который спросил, почему мужчина снял со своего автомобиля госномера. Ильдар Халилов не сразу понял вопрос, а потом обнаружил пропажу регистрационных знаков. Затем он вернулся, поднял пакет с бутылкой и почувствовал от нее запах бензина.

О пропаже номеров мужчина заявил в полицию, не рассказав ничего о найденной бутылке с бензином. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Спустя два дня на сотовый телефон предпринимателя позвонил неизвестный, никак не представился и стал разговаривать с кавказским акцентом. Он спросил Ильдара Халилова, нашел ли он «подарок». Тот ответил, что нашел, подумав о найденной бутылке с бензином. После этого неизвестный сообщил ему, что нужно выплатить 100 000 рублей, иначе будет хуже и бросил трубку.

Деньги Ильдар искать не стал, а спустя два дня ему снова позвонили. Неизвестный по-прежнему требовал 100000 рублей за возврат госномеров. Однако денег у мужчины не было, о чем он и сообщил.

- Увидишь, что сейчас будет, - сказал на это неизвестный вымогатель и положил трубку.

После разговора ничего не произошло, однако незнакомец перезвонил на следующий день и спросил, хорошо ли подумал предприниматель. Тот пояснил, что готов отдать за возврат госномеров не более 15 000 рублей. Позже шантажист снова позвонил и сообщил, что готов снизить сумму выкупа до 50000 рублей. Однако владелец номеров настаивал на своем предыдущем предложении и заверил, что больше денег не даст.

Очередную бутылку с бензином неизвестные оставили для Ильдара Халилова в Ковернинском районе, где тот арендует помещение под магазин. Неизвестный позвонил ему и спросил, нашел ли он «подарок». Он ответил, что не нашел и отправился в магазин в тот же день. Перед входом в магазин снова стояла пластиковая бутылка, от которой пахло бензином.

В очередном разговоре, вымогатель уже требовал деньги в валюте, предложив перечислить 20 000 долларов на банковский счет. При этом шантажист не сообщил номер счета, не указал место передачи денег и больше не звонил.

Сам Ильдар Халилов сказал полицейским, что не расценивает слова незнакомца как угрозы и не знает от кого могли поступать звонки.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливая, кто и почему мог требовать от Халилова деньги. Изучается также личность заявителя, круг общения мужчины, детализация звонков и видеозапись.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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