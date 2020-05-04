Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года составило 2695 человека

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области на 4 мая составило 2695 человека. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 252 нижегородцев. Вылечились от инфекции 350 пациентов. Тесты на коронавирус были проведены 86 895 жителям Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в очередной раз напомнил, что уровень заболеваемости напрямую зависит от качества самоизоляции. Чем больше нарушений – тем больше случаев заражения регистрируется.

- Любые случаи пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами приводят к печальной статистике. Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы глубоко ошибаетесь. Коронавирус - смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован, - подчеркнул Глеб Никитин.

Сейчас под наблюдением врачей в Нижегородской области находятся 3 590 человек. Из них 13 получили возможность пройти самоизоляцию в обсерваторе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.