2020-05-03T23:53:36+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года составило 2695 человека

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 252 новых случая заражения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года составило 2695 человекаКоличество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года составило 2695 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области на 4 мая составило 2695 человека. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 252 нижегородцев. Вылечились от инфекции 350 пациентов. Тесты на коронавирус были проведены 86 895 жителям Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в очередной раз напомнил, что уровень заболеваемости напрямую зависит от качества самоизоляции. Чем больше нарушений – тем больше случаев заражения регистрируется.

- Любые случаи пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами приводят к печальной статистике. Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы глубоко ошибаетесь. Коронавирус - смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован, - подчеркнул Глеб Никитин.

Сейчас под наблюдением врачей в Нижегородской области находятся 3 590 человек. Из них 13 получили возможность пройти самоизоляцию в обсерваторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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