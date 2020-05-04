Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 мая 2020 года: еще двое пациентов скончались от инфекции

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года увеличилось до 2695 человек. Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 252 жителей Нижегородской области. Под наблюдением врачей в Нижегородской области находятся 3590 человек.

Количество умерших из-за коронавируса в Нижегородской области на 4 мая 2020 года увеличилось до 16 человек. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, от коронавируса скончались 69-летняя женщина и 59-летний мужчина. У обоих анамнез был отягощен различными хроническими заболеваниями.

Еще 24 нижегородца вылечились от коронавируса. По данным на 4 мая 2020 года, количество выздоровевших в Нижегородской области составляет 350 человек.

Лишь четыре района Нижегородской области остаются «чистыми зонами» от коронавирусной инфекции – там до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания. Согласно информации, ни одного пациента с коронавирусом нет в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах. При этом наибольшее количество заболевших – 1336 человек – ожидаемо зафиксированы в областном центре.

В Нижегородской области составлено уже более 5440 протоколов о нарушении режима самоизоляции за период с 10 апреля по 2 мая 2020 года. 695 протоколов составлены представителями органов исполнительной власти. Большая часть протоколов – 4934 – оформлено в отношении граждан. Кроме того, проведено более 53 профилактических бесед о том, как опасно нарушать режим самоизоляции.

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Что делать и где пройти тестирование, если вы подозреваете у себя новый COVID-19, в эфире радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» Алексею Казаковцеву рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Нижегородской области Наталья Садыкова.

- Ситуация в регионе остается напряженной. Хотя по абсолютному количеству заболевших мы и находимся четвертом месте, нужно учесть, что наш регион достаточно большой. Если рассчитывать на 100 000 населения, то регион находится на 23 месте. Радует то, что прирост заболеваемости снижается. Несмотря на то, что каждый день количество заболевших растет, мы выходим на более-менее стабильную цифру ежедневного прироста. Это свидетельствует о некоторой стабилизации ситуации и о результате всех тех серьезных мер, которые принимаются органами власти, включая режим самоизоляции. Все эти меры приводят к тому, что по большей части инфекция протекает в бессимптомной, легкой форме - это порядка 75% случаев, - отметила Наталья Садыкова (подробнее).

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