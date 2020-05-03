Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 мая 2020 года выросло до 16 человек

Количество умерших из-за коронавируса в Нижегородской области на 3 мая 2020 года увеличилось до 16 человек. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, от коронавируса скончались 69-летняя женщина и 59-летний мужчина. У обоих анамнез был отягощен различными хроническими заболеваниями.

Напомним, общее количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 2695 человек. За последние сутки инфекция была диагностирована у 252 человек. 350 пациентов уже выздоровели.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что прирост количества зараженных напрямую зависит от соблюдения нижегородцами и жителями области самоизоляции.

- Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции, и это зависит от каждого из нас, - отметил Глеб Никитин.

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