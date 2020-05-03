Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 мая 2020 года: Выявлено 252 новых случая

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 мая 2020 года увеличилось до 2695 человек. Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 252 жителей Нижегородской области. Выздоровели 350 пациентов.

Нижегородская область по-прежнему входит в ТОП-5 печального рейтинга городов-миллионников, где зарегистрировано наибольшее количество заболевших. Сейчас наш регион занимает в нем четвертую строчку, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что прирост количества зараженных напрямую зависит от соблюдения самоизоляции.

- Любые случаи пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами оборачиваются печальной статистикой. Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции, и это зависит от каждого из нас, - подчеркнул Глеб Никитин.

В настоящее время под наблюдением врачей в Нижегородской области находятся 3590 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кроме того, зафиксировано еще два летальных случая, таким образом, общее число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 16 человек.

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