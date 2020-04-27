Дома Приокского района дезинфицируют гипоаллергенными средствами

Дезинфекция многоквартирных домов Приокского района проводится с помощью гипоаллергенных средств. Об этом представителям Государственной жилищной инспекции доложила руководитель домоуправляющей компании Приокского района Ольга Прокофьева.

27 апреля сотрудники ГЖИ проверили качество дезинфекции подъездов Приокского района. Они оценили работу домоуправляющей компании на улице Тропинина.

Всего в ведении ДУКа Приокского района находится 552 многоквартирных дома, в которых насчитывается 1 369 подъездов. Дезинфекция мест общего пользования там проводится регулярно. В частности, делается обработка специальным раствором лестничных маршей, кнопок лифта, перил, дверных ручек и выключателей.

Директор ДУКа заверила, что дезинфицируют не только подъезды, но и придомовые территории с контейнерными площадкамиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Исполнительный директор компании заверила, что контейнерные площадки и придомовые территории дезинфицируют не менее двух раз в неделю.

- Для дезинфекции подъездов мы используем состав, который не вызывает аллергической реакции. А на улице обрабатываем хлорсодержащим раствором, - сказала Ольга Прокофьева.

Дезинфекция контейнерных площадокФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Начальник Нижегородского нагорного отдела ГЖИ Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков убедился в том, что перечисленные работы действительно ведутся. Он также напомнил, что по правилам сначала должна проводиться влажная уборка в подъездах, а затем дезинфекция.

- График санитарной обработки составляет управляющая компания и предоставляет в ГЖИ. Ежедневно наши сотрудники проверяют его исполнение. Если жители видят, что у них не проводится санитарная обработка, то в первую очередь им надо обратиться в свою управляющую компанию. Если никакой реакции нет, то звонить уже в Госжилинспекцию, мы поможем в решении проблемы, - пообещал Дмитрий Пыхтенков.

В Госжилинспекции напомнили о том, что в случае несоблюдения графика дезинфекции, ТСЖ и управляющие компании могут штрафовать. Так, должностные лица рискуют заплатить от 10000 до 50000 рублей, а юридические – от 100000 до 300000 рублей.

По словам Дмитрия Пыхтенкова, предостережения за несоблюдение графиков дезинфекции уже получили две домоуправляющие компании Приокского района. Они исправили ошибки в течение суток. В Советском же районе на один из ДУКов составили протокол. Он уже направлен в суд, который определит сумму штрафа.

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