Глеб Никитин проверил работу Понетаевского психоневрологического интерната, где выявили коронавирус

Работу Понетаевского психоневрологического интерната, где четверо заразились коронавирусом, проверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Новую инфекцию там недавно диагностировали у двоих сотрудников и стольких же проживающих.

Сейчас пациенты госпитализированы в Шатковскую центральную районную больницу, где получают нужное лечение. Заболевание протекает у них в легкой форме.

Сейчас в психоневрологическом интернате проживает свыше 600 человек. Режим превентивной изоляции установлен здесь с 18 апреля. На коронавирус протестированы все сотрудники и проживающие. Результаты оказались отрицательными.

Поездка проходила при участии заместителей губернатора Давида Мелик-Гусейнова и Андрея Гнеушева, а также советника губернатора Нюты Федермессер.

Глеб Никитин проверил работу Понетаевского психоневрологического интерната, где выявили коронавирусФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глеб Никитин отметил, что решение регионального правительства о децентрализации подобных учреждений было правильным.

– Устаревшая концепция проживания в помещениях «барачного типа» доказала свою уязвимость в нынешней ситуации. Она не просто не соответствует времени, но и не позволяет в полной мере обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. Мы обязаны создать достаточный уровень комфорта для людей, проживающих в социальных учреждениях, и непременно продолжим реформу, как только завершится распространение коронавируса, - подчеркнул Глеб Никитин.

В этот день губернатор также посетил Арзамас и один из детских домов-интернатов для умственно-отсталых детей. Это учреждение тоже перевели на режим превентивной изоляции с 20 апреля, и Глеб Никитин решил проверить, обеспечивается ли в полной мере безопасность здоровья его воспитанников.

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