«Почему победа в Гражданской войне отмечается 9 мая?»: На баннерах ко Дню Победы в Нижнем Новгороде перепутали героев разных войн

Благое намерение украсить город ко Дню Победы плакатами в очередной раз обернулось досадным провалом в Нижнем Новгороде. Большой баннер с бросающейся в глаза фактической ошибкой заметила на улице Карла Маркса нижегородка Виктория Азарова и выложила фото в сеть.

- О прекрасном! Плоды просвещения, - так назвала свою фотографию Виктория.

На плакате изображен известный в Нижнем Новгороде памятник героям Волжской военной флотилии, установленный на площади Маркина. Только вот к Великой Отечественной войне они никакого отношения не имеют – этот монумент связан с совсем другой войной, Гражданской.

- А почему победа в Гражданской войне отмечается 9 мая? И почему ей 75, должно быть 100 на европейской части России? Такими «шедеврами» авторы выражают свое подлинное отношение к Победе и вытирают ноги об эту единственную ценность, которая сплачивает наше общество. С такими «творцами» и врагов не надо, - возмутился нижегородский историк Андрей Кузнецов.

- По нынешним временам то, что на плакате изображены наши в форме и с оружием более-менее соответствующим периоду – уже достижение! – сострил Кирилл Кудряшов.

- «Нижний Новгород, спасибо за победу!». Воевал, если уж на то пошло, город Горький, - заметила Наталья Резонтова.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», данные плакаты были размещены владельцем рекламных конструкций самостоятельно, без согласования с администрацией города.

- Информация о некорректном смысловом содержании данных плакатов и необходимости их оперативного демонтажа доведена до владельца рекламных конструкций. В настоящее время демонтированы все 10 постеров, - добавили в пресс-службе городской администрации.

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…Мимо сомнительной афиши в Нижнем Новгороде проходили десятки, если не сотни людей, но несостыковку заметили единицы. В их числе оказалась Валерия Петрянина, которая и забила тревогу на своей странице в Фейсбуке.

- У нас в Нижнем Новгороде на автобусной остановке министерство культуры повесило плакат: «Героям былых времен». На плакате изображены фашистские самолеты Арадо-234 и Ме-262, на крыльях видны кресты, - написала нижегородка. - В голове не укладывается. Фашисты вместе с советскими офицерами стали героями. Я уж молчу про политрука левшу. Каким защитникам и чьего Отечества мы поем славу? (подробнее)

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