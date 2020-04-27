2020-04-27T17:46:40+03:00
Общество

Несостоявшегося мэра Нижнего Новгорода Андрея Климентьева приговорили к четырем годам тюрьмы

Свою вину подсудимый не признал полностью
Елена КАРАЛ
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Несостоявшегося мэра Нижнего Новгорода Андрея Климентьева приговорили к четырем годам тюрьмыНесостоявшегося мэра Нижнего Новгорода Андрея Климентьева приговорили к четырем годам тюрьмыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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К четырем годам исправительной колонии общего режима приговорил предпринимателя Андрея Климентьева Нижегородский районный суд. Рассмотрение уголовного дела завершилось 27 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Предприниматель обвинялся в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

Сообщается также, что подсудимый не признал вину полностью на судебном заседании. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, о задержании Андрея Климентьева стало известно в марте 2019 года.

Как писала ранее «Комсомолка», для бизнесмена это уже не первый арест. В 1982 году он был арестован за распространение порнографии и приготовление к мошенничеству в особо крупных размерах.

Повторно за решеткой Андрей Климентьев оказался в 1998 году – спустя три дня после того, как занял кресло мэра Нижнего Новгорода. В 2007 году бизнесмена признали виновным в мошенничестве и приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

В 2018 году Андрея Климентьева обвинили в многомиллионной афере. Тогда в полицию обратился предприниматель, который заявил о его махинациях с элитной недвижимостью в Нижнем Новгороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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