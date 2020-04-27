Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 апреля 2020 года: ужесточение въезда в регион и девятый умерший пациент

Заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области становится все больше. За минувшие сутки в регионе было выявлено 153 новых случая заболевания. Это стало своеобразным антирекордом для нашей области с начала наблюдения заболевания По количеству новых случаев Нижегородская область оказалась на третьем месте по стране, уступив только Москве и Московской области.

К сожалению, продолжает расти и число жертв новой коронавирусной инфекции – 26 апреля скончался девятый пациент с коронавирусом. Им оказался 65-летний мужчина.

- Еще один летальный исход. Мужчина 65 лет, - рассказал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов – Анамнез отягощен сахарным диабетом и хронической аневризмой сердца. Врачи делали все, что могли. Печальный счетчик на федеральном сайте обновится завтра.

К счастью, пополнилось и число выздоровевших – по данным на 27 апреля, их количество увеличилось до 115 человек. За минувшие сутки из больниц были выписаны еще шесть пациентов. У всех из них повторные анализы показали отрицательный результат.

Тем не менее в Нижегородской области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, введенный еще 30 марта. Более того, с 27 апреля вводятся новые ограничения – ужесточен въезд на территорию региона. Теперь попасть в Нижегородскую область можно только по прописке или по экстренному рабочему пропуску.

Одновременно с этим на территории Дивеевского района введен официальный карантин. Муниципальными властями сформирован местный оперативный штаб, которому предстоит разработать новые ограничительные меры. В дальнейшем они должны быть согласованы с региональным оперативным штабом по противодействию распространению коронавируса.

Карантин в Дивеевском районе был введен после того, как коронавирус был обнаружен у 48 монахинь Дивеевского монастыря. Сейчас все они находятся в монастырском медицинском центре. У некоторых из них обнаружена простуда, у других – воспаление легких, а у части монахинь подтверждена начальная степень коронавируса.

К счастью, несмотря на довольно тяжелую ситуацию в регионе, нижегородцы не теряют чувства юмора. К примеру, мастера Семеновской росписи из Нижнего Новгорода начали выпускать «коронавирусные матрешки». Знакомые всем сувениры в период пандемии «приоделись» в медицинские маски, а их платки украшены узором коронавирусной инфекции.

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