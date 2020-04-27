2020-04-26T23:37:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 апреля 2020 года: ужесточение въезда в регион и девятый умерший пациент

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 апреля 2020 года: ужесточение въезда в регион и девятый умерший пациент.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 апреля 2020 года: ужесточение въезда в регион и девятый умерший пациент.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области становится все больше. За минувшие сутки в регионе было выявлено 153 новых случая заболевания. Это стало своеобразным антирекордом для нашей области с начала наблюдения заболевания По количеству новых случаев Нижегородская область оказалась на третьем месте по стране, уступив только Москве и Московской области.

К сожалению, продолжает расти и число жертв новой коронавирусной инфекции – 26 апреля скончался девятый пациент с коронавирусом. Им оказался 65-летний мужчина.

- Еще один летальный исход. Мужчина 65 лет, - рассказал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов – Анамнез отягощен сахарным диабетом и хронической аневризмой сердца. Врачи делали все, что могли. Печальный счетчик на федеральном сайте обновится завтра.

К счастью, пополнилось и число выздоровевших – по данным на 27 апреля, их количество увеличилось до 115 человек. За минувшие сутки из больниц были выписаны еще шесть пациентов. У всех из них повторные анализы показали отрицательный результат.

Тем не менее в Нижегородской области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, введенный еще 30 марта. Более того, с 27 апреля вводятся новые ограничения – ужесточен въезд на территорию региона. Теперь попасть в Нижегородскую область можно только по прописке или по экстренному рабочему пропуску.

Одновременно с этим на территории Дивеевского района введен официальный карантин. Муниципальными властями сформирован местный оперативный штаб, которому предстоит разработать новые ограничительные меры. В дальнейшем они должны быть согласованы с региональным оперативным штабом по противодействию распространению коронавируса.

Карантин в Дивеевском районе был введен после того, как коронавирус был обнаружен у 48 монахинь Дивеевского монастыря. Сейчас все они находятся в монастырском медицинском центре. У некоторых из них обнаружена простуда, у других – воспаление легких, а у части монахинь подтверждена начальная степень коронавируса.

К счастью, несмотря на довольно тяжелую ситуацию в регионе, нижегородцы не теряют чувства юмора. К примеру, мастера Семеновской росписи из Нижнего Новгорода начали выпускать «коронавирусные матрешки». Знакомые всем сувениры в период пандемии «приоделись» в медицинские маски, а их платки украшены узором коронавирусной инфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в специальном марафоне «Спасибо врачам», почему России удается не допускать повторения американского и итальянского сценария
Новости 24
34 нижегородца вернулись в Нижний Новгород из Индонезии
В ПФО продолжается песенный марафон «Наш День Победы»
«Неваляшки в маске»: Нижегородские мастера стали выпускать «коронавирусных матрешек»
Свыше 3,5 тысяч протоколов составлено в Нижегородской области в отношении нарушителей режима самоизоляции
Медики рассказали, чем опасен коронавирус для пожилых людей
В Нижегородскую область поступило 750 тысяч масок и 50 тысяч защитных костюмов
Физическая активность детей на самоизоляции: как и какие упражнения делать
Советы по ведению здорового образа жизни для людей в возрасте 65 лет и старше
Дмитрий Панкратов: «Не бойтесь пропустить заполненную маршрутку, за ней скоро придет следующая»
НПАТ увеличит количество автобусов в часы пик
Первый случай COVID-19 подтвердился в Большеболдинском районе
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года составило 109 человек
Более 3,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции было составлено в Нижегородской области за две недели
Сотрудникам нижегородских салонов красоты предложили помогать медикам в борьбе с коронавирусом
Песенный марафон ПФО «Наш День победы» стартовал в Мордовии