2020-04-26T22:41:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года составило 1367 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 153 новых случая заражения
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года составило 1367 человек.Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 апреля 2020 года составило 1367 человек.Фото: Александр ГЛУЗ
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По данным на 27 апреля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде составило 1367 человек. За минувшие сутки Covid-19 подтвердился еще у 153 человек.

- Вспомните мой пост от прошлой пятницы. Я ожидал 24 апреля до 1300 заражённых. Итог – 1096 случаев, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это результат того, что нижегородцы все-таки молодцы, а уровень самоизоляции в целом достойный. Всю неделю из миллионников второе место после Москвы. В следующую пятницу модель давала 2600. Я рассчитываю до 2400.

По словам главы региона, единственной действенной мерой защиты от распространения коронавируса остается режим самоизоляции. Он был введен в Нижегородской области еще 30 марта. С тех пор нижегородцам разрешается выходить из дома лишь в исключительных случаях: в ближайший магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии не больше 100 метров от дома.

Впрочем, это не единственные ограничения, которые действуют в регионе. Уже с 27 апреля ужесточаются правила въезда на территорию Нижегородской области. Теперь попасть сюда можно только по прописке или по экстренным рабочим пропускам.

Вместе с тем в Нижегородской области растет и число выздоровевших. За минувшие сутки их количество выросло на шесть человек. Общее число выздоровевших нижегородцев составляет уже 115 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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