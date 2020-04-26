Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года составило 1214 человек
Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области за последние сутки увеличилось до 1214. По последним данным, COVID-19 подтвердился еще у 118 человек.
При этом 109 полностью выздоровели и покинули больницы. Еще 2 996 человек находятся под наблюдением врачей, 34 из которых самоизолируются в обсерваторах.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, стабилизировать ситуацию с распространением вируса можно только соблюдая режим самоизоляции.
- Мы видим, что на динамику заболеваемости напрямую влияет отношение к самоизоляции и уровень самодисциплины. Снижение этих показателей затем ведет к росту заболеваемости. Например, если в выходные больше становится людей в общественных местах или на улице, то спустя какое-то время мы фиксируем прирост заболевших, - заявил глава региона.
Он попросил нижегородцев не покидать квартиры и дома без крайней необходимости.
КСТАТИ
17 апреля Глеб Никитин внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности. Теперь все, кто пребывают в регион из других стран или субъектов РФ, должны самоизолироваться на две недели. Им предоставлен выбор: или находиться у родственников или в обсерваторах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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