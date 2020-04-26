Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 апреля 2020 года: массовое заражение в монастыре и контроль за самоизоляцией с воздуха

Количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличивается с каждым днем. За последние сутки в Нижегородской области было выявлено еще 118 случаев COVID-19. Мы собрали последние новости о распространении вируса на 26 апреля 2020 года.

Количество районов и городских округов в регионе, где были зафиксированы зараженные коронавирусом, выросло до 40. К списку прибавился Большеболдинский район. Наибольшее число случаев – 786 человек – по-прежнему находятся в Нижнем Новгороде. Также коронавирус был обнаружен еще у 79 человек в Павловском районе, 46 человек – в Кстовском, 34 – на Бору и по 31 – в Выксе и Сарове.

Губернатор Глеб Никитин каждый день рекомендует жителям соблюдать режим всеобщей самоизоляции и не выходить на улицу без крайней необходимости.

- Заразиться этим опасным заболеванием может каждый, кто не соблюдает режим самоизоляции и нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Впереди выходные, многие открывают полноценный дачный сезон. Призываю всех, и особенно людей пожилого возраста: старайтесь не пользоваться лишний раз общественным транспортом и избегайте мест скопления людей, - отметил глава региона.

Массовое заражение вирусом было выявлено в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Там заболели 48 монахинь. Храм уже закрыт на карантин, все зараженные находятся под наблюдением врачей.

Тем временем власти решили усилить меры контроля за режимом повышенной готовности. В парке «Швейцария» провели первое обследование с воздуха при помощи беспилотника. Облет длился порядка трех часов, после чего нарушители самоизоляции были остановлены правоохранителями. На них составили протоколы. В будущем такие воздушные проверки территорий будут продолжены.

Всего же за последние две недели в Нижегородской области было составлено более 3,4 тысячи протоколов на тех, кто нарушил домашний режим. Более двух тысяч таких документов были направлены в суд, 192 – рассмотрены. Еще в более 40 тысячах случаев проверяющие ограничились профилактическими беседами.

Есть и хорошие новости. Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19, увеличилось до 109. Они уже выписаны из больниц. Еще 2 996 человек сейчас находятся под наблюдением врачей, 34 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторах.

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