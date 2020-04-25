Бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства в Нижнем Новгороде во время самоизоляции: где и когда сделать

Ветеринарные специалисты приглашают жителей Нижнего Новгорода привить домашних питомцев от бешенства во время режима самоизоляции. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ветнадзор, процедура будет выполняться бесплатно.

Все врачи соблюдают меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором

в режиме повышенной готовности». График в государственных клиниках уже утвержден.

Жители Автозаводского района смогут сделать прививку своим питомцам по вторникам и четвергам с 8:00 до 16:00 по адресу: проспект Кирова, 49А. Подробности можно узнать по телефону: 293-51-11.

В Канавине ветеринар будет принимать по понедельникам и пятницам с 8:00 до 19:00. Адрес клиники: улица Гордеевская, 139Б. Телефон для связи: 241-53-31.

В Ленинском районе привить домашних животных можно по средам и пятницам с 7:00 до 21:00 по адресу: улица Дачная, 13А. По всем вопросам звонить: 240-91-66.

Жители Московского района могут обратиться в клинику на улице Камской, 65 по средам и четвергам с 8:00 до 19:00. Контактный телефон: 276-43-76.

В Сормове ветклиника на улице Перова, 39 бесплатно примет посетителей по средам с 8:00 до 19:00. Все вопросы по телефону: 273-85-15.

В Нижегородском районе клиника находится на улице Большой Печерской, 46. Ветеринары смогут сделать бесплатную прививку каждый вторник с 8:00 до 17:00. Телефон для связи: 436-79-31.

Жители Приокского района могут обратиться в клинику на улице Углова, 1Б. Врач принимает там каждую среду с 8:00 до 19:00. Контактный телефон: 465-34-47.

В Советском районе сделать вакцину от бешенства можно по вторникам с 8:00 до 16:00, а также по субботам и воскресеньям с 8:00 до 22:00 по адресу: улица Ветеринарная, 3. Все вопросы по телефону: 433-20-37.

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