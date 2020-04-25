Грамотная самоизоляция: 5 советов от врачей

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией и число летальных исходов увеличивается с каждым днем.

Вирус передается воздушно-капельным путем (кашель и чихание) и контактным путём (через прикосновения). Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, чтобы защитить себя и своих близких в период пандемии следует соблюдать режим самоизоляции.

Предлагаем вам рекомендации по подготовке к самоизоляции:

1.Планирование самоизоляции. Сюда входит выбор места, это может быть квартира или загородный дом. Главная цель самоизоляции — свести к минимуму коммуникации с внешним миром и возможными источниками вируса. Далее стоит подумать о необходимых покупках: продукты, бытовая химия, медикаменты.

2.Закупка продуктов. Желательно закупать продукты и другие необходимые товары дистанционно. Если Вы идете в магазин, обеспечьте безопасность (маска, перчатки, антисептик). Продукты можно разделить на две группы: скоропортящиеся (мясо, овощи, молочная продукция) и продукты с долгим сроком годности (крупы, консервы). Закупать желательно то, что может долго пролежать и за чем не надо будет ходить лишний раз в магазин.

3.Закупка бытовой химии и медикаментов. Мы подготовили небольшой список того, что может понадобиться: медицинские перчатки, антибактериальное мыло, антисептические салфетки, растворы хлоргексидина, увлажняющие крема и другие медикаменты, которые могут Вам понадобиться. При наличии хронических заболеваний, не забудьте купить препараты, которые вы используете часто по назначению вашего лечащего врача. Из бытовой химии желательно приобрести: жидкое/твердое антибактериальное мыло, средства для уборки и стирки.

4.Оповещение близких и коллег. Не забывайте поддерживать связь с родными и близкими по телефону или через мессенджеры.

5.Соблюдайте меры предосторожности, не думайте, что от вас ничего не зависит. Будьте здоровы!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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