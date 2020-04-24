В Нижнем Новгороде владельцы 3D-принтеров печатают защиту для борющихся с COVID-19 врачей

В борьбу с распространением коронавируса в Нижнем Новгороде вступили не только медицинские работники, но и волонтеры, умеющие печатать на 3D-принтерах детали для средств индивидуальной защиты. Свои услуги так называем предоставляют на добровольных началах, то есть бесплатно. «Комсомольская правда» пообщалась с нижегородскими мейкерами и узнала, каков их вклад в общее дело.

Лицевые щитки, напечатанные на 3D-принтере, уже получила городская больница № 29.Фото: СОЦСЕТИ

Движение «Мейкеры против COVID-19» охватило разные города России, и приволжская столица не стала исключением. Пока местное сообщество не столь масштабное, как, скажем в Москве или Санкт-Петербурге, - в нем чуть более 70 человек. Причем среди них не только производственники (владельцы 3D-принтеров, станков ЧПУ и прочей техники), но и врачи, дающие ценные отзывы по продукции, ее улучшению, а также просто неравнодушные жители, которые принимают активное участие в логистической помощи.

- Еще в движение влились компании, например, «АВАтэк 3Д». Она профессионально занимается 3D-печатью. Их участие значительно повышает количество произведенной продукции в единицу времени, - заявили «Комсомольской правде» в нижегородской группе «Мейкеры против COVID-19».

Лицевые щитки и переходники для масок, сделанные на 3D-принтере.Фото: СОЦСЕТИ

Волонтеры уверяют, что в свои ряды принимают всех желающих. Но созданные детали обязательно проходят проверку на качество. Без этого никуда! Тем, кто только-только занялся 3D-печатью, сначала поручают производить детали, к которым требования менее жесткие. А более опытные мейкеры печатают более сложные модели.

- Мы стараемся постоянно мониторить эффективность нашей продукции. В этом помогает как тесное сотрудничество с нашими медиками, так и изучение научных и инженерных работ в данной области, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Так выглядела первая партия защитных экранов.Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас местные мейкеры сконцентрировались на производстве лицевых щитков и разгрузок для лицевых масок, так называемых заушников. Эта продукция идет в медицинские учреждения, которые оставили заявку на сайте makersvscovid.ru. Кстати, на этом портале представители больниц могут узнать, какие средства дополнительной защиты делают мейкеры в их регионе, указать необходимое количество продукции и оставить заявку на их получение. После верификации координаторами заявка «спускается» региональным активистам, которые произведут и безвозмездно передадут изделия в ту или иную больницу.

Лицевые щитки в исполнении нижегородских мейкеров.Фото: СОЦСЕТИ

- Объемы немаленькие. На данные момент по одним только щиткам у нас более 1,6 тысячи заявок, уже выполнено около 600. Сегодня мы собрали более 300 щитков, проверяя качество деталей. Работали до четырех часов утра, - рассказали нижегородские мейкеры.

Еще раз добавим, что за свою помощь ребята не берут ни копейки. В основном на материал тратят деньги из своего кармана. Но некоторое количество пластика для печати (филамента) компенсирует всероссийское сообщество «Мейкеры против COVID-19».

- Недавно нам оказало поддержку НРО КПРФ, мы с радостью приняли помощь. А вообще помочь этому движению может каждый. Вся информация есть в нашей группе «ВКонтакте», - добавил собеседник «Комсомолки».

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