2020-04-24T16:54:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года составило 1096 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 94 новых случая заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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К концу текущей недели ожидается примерно 1,5 тысячи новых заболевших.К концу текущей недели ожидается примерно 1,5 тысячи новых заболевших.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года составило 1096 человек. Стало известно, что смертельно опасное заболевание подтвердилось еще у 94 человек.

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что к концу текущей недели ожидается примерно 1,5 тысячи новых заболевших, так что расслабляться рано.

- Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать, - добавил чиновник.

Напомним, в больнице скончался еще один пациент с коронавирусом. У пожилого нижегородца с хронической болезнью почек была диагностирована двухсторонняя тотальная пневмония.

КСТАТИ

Нижегородцы получили доступ к карте нарушителей карантина по коронавирусу. На портале «Карта жителя Нижегородской области» появился раздел под названием «Безопасный путь». Там можно увидеть, где были зафиксированы нарушения самоизоляции. С помощью этой информации каждый сможет составить безопасный маршрут, минуя опасные улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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